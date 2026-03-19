해남군, 민·관·공 협력 '햇빛소득마을' 추진단 구성

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 재생에너지 발전 이익을 군민에게 환원하는 '해남형 이익공유 모델' 구축에 속도를 내고 있다.
19일 해남군에 따르면 군은 전날 군청 대회의실에서 한국전력공사, 한국농어촌공사, 주요 금융기관 관계자 등이 참석한 가운데 '햇빛소득마을 추진단 구성 및 신재생에너지 주식회사 설립·군민펀드 조성'을 위한 간담회를 열었다.
간담회는 '햇빛소득마을' 공모 준비 상황을 점검하고 민·관·공 협업체계를 강화하기 위해 마련됐다.
회의에서는 추진단 구성과 공모사업 사전 준비, 에너지 주식회사 설립을 통한 공공성 확보, 군민펀드 조성 방안 등이 주요 안건으로 논의됐다. 금융기관 관계자들은 군민 참여형 펀드 상품의 구조와 자금 운용 방안을 제시했으며, 한전과 농어촌공사는 사업의 성공적 추진을 위해 해남군과 긴밀히 협력하기로 했다.
해남군 관계자는 "에너지 수익이 군민의 기본소득이 되는 구조를 만드는 것이 목표"며 "재생에너지 설비 확충을 넘어 주민에게 직접 이익이 환원되는 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.
이어 "이번 간담회는 해남군만의 이익공유 모델을 구체화하는 전환점"이라며 "신재생에너지 주식회사 설립과 군민펀드 조성을 차질 없이 추진해 실질적 소득 증대로 이어지도록 하겠다"고 강조했다.
군은 이번 논의 결과를 바탕으로 이달 중 추진단 운영을 본격화하고 공모사업 준비 및 사업 설명회 등을 통해 주민 소통을 강화할 계획이다.
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