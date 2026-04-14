나경원, 권영빈 특검보에 "이화영 변호 이력...범죄자들 특급 조력자"

AI 핵심 요약beta
- 나경원 국민의힘 의원이 14일 이재명 대통령 측 쌍방울 불법대북송금 재판 뒤집기 특검을 비판했다.
- 권영빈 특검보가 이화영·방용철 변호를 맡아 범죄자 조력자라 지적했다.
- 특검보 등 사퇴를 촉구하며 민주당의 사법폭력을 국가폭력이라 규탄했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 14일 이재명 대통령과 이화영 전 경기부지사의 쌍방울 불법대북송금 재판을 뒤집으려는 2차 종합특검과 관련해 "범죄자들의 특급 조력자"라고 페이스북을 통해 비판했다.
나 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "권영빈 특검보가 이화영 전 부지사의 변호를 맡았었다"며 "이화영 부지사의 연결로 불법대북송금 공범 방용철 전 쌍방울 부회장을 변호하기도 했다"고 밝혔다.
이어 "방용철 부회장은 이화영과 공모해 이재명 지사의 방북 사례금으로 북한에 불법자금을 지급, 대법원에서 징역 2년에 집행유예 3년을 받은 인물"이라며 "한마디로 한패라는 것"이라고 지적했다.
그러면서 "특검보가 아니라 범죄자들의 특급 조력자 아닌가"라며 "사법 시스템을 농락하는 참담한 블랙코미디"라고 꼬집었다.
나 의원은 또 "김동아, 이건태 의원도 이재명 대통령과 그 측근들을 변론했던 당사자들"이라며 "사건 당사자들이 변론에 실패하자, 국가권력을 악용해 결론을 뒤집으려 하고 있는 것"이라고 비판했다.
아울러 "권영빈 특검보, 김동아, 이건태 위원은 특검보, 특위위원 자리에서 즉각 사퇴해야 한다"고 촉구했다.
나 의원은 정청래 더불어민주당 대표와 민주당을 향해서도 날을 세웠다. 그는 "정청래 대표와 민주당은 이재명 대통령에 대한 검찰의 수사와 기소를 국가폭력이라고 하며 공소시효를 없애겠다고 한다"며 "입법·행정 권력을 사유화해 관련 사건 변호인들을 특검보와 특위위원에 앉히고, 정당하게 수사한 검사들을 겁박해 재판을 뒤집으려는 짓"이라고 목소리를 높였다.
그는 "이것이야말로 헌정질서를 파괴하는 끔찍한 사법폭력이자, 국민의 삶을 위협하는 진짜 국가폭력"이라고 강조했다.
나 의원은 "국가폭력에 시효가 없다는 그 적반하장 호언장담, 부디 이재명 대통령과 민주당 스스로에게도 엄격히 적용할 준비를 해두기 바란다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com