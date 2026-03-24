나경원 "대구시장 후보 현역 의원 공천되면 그 자리에 이진숙 공천해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 24일 당 공천관리위원회가 대구시장 경선에서 이진숙, 주호영 후보를 배제한 것과 관련해 "현역의원이 공천된다면 그 자리에 반드시 이진숙 후보를 공천해 달라"고 촉구했다.
나 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "공관위가 설명한 공천배제의 명분이 진정성을 얻으려면, 이번 결정이 '배제'가 아닌 '전략적 재배치'라는 것을 당원과 시민 앞에 행동으로 증명해야 한다"며 이같이 밝혔다.
앞서 국민의힘 공천관리위원회는 대구시장 후보 경선에서 이진숙, 주호영 후보를 배제하는 결정을 내렸다. 당초 이진숙, 최은석 후보 간 양자경선설이 제기됐으나 공관위는 이들을 제외한 경선을 발표해 논란이 일었다.
나 의원은 "공당이 공당다울 수 있는 가장 중요한 전제는 '원칙', '예측가능성', '절차적 완결성'"이라며 "갑자기 이진숙, 최은석 후보 양자경선설이 흘러나오더니, 이번에는 이진숙, 주호영 두 후보를 배제한 경선을 발표했다"고 지적했다.
이어 "흔들리는 원칙, 불투명한 과정은 갈등과 분열의 불씨가 될 수 있다"면서도 "다만 공관위의 발표문을 보면, 고뇌의 흔적이 읽히기는 한다"고 덧붙였다.
그는 주호영 국회부의장에 대해 "대구시민의 성원으로 6선의원이 된 분"이라며 "나라가 어려운 상황에서 앞으로도 국회, 정치현장에서 계속 의미있는 역할을 해 주실 것이라고 믿는다"고 말했다. 아울러 "지금 당의 원로가 없는 상황에서 그 중심을 잡아주시길 바란다"고 당부했다.
나 의원은 이진숙 후보에 대해서는 "이 정권의 무도함에 당당히 맞선 분"이라며 "최전선에서 싸운 투사를 그대로 내쳐서는 안 된다"고 강조했다.
그러면서 "우리 당 대구시장후보에 현역의원이 공천된다면 그 자리에 반드시 이진숙 후보를 공천해 줄 것을 공관위와 지도부에 촉구한다"며 "그것이 공관위 결정취지에도 부합하며, 당의 화합과 대구의 승리를 이끌어낼 조치가 될 것"이라고 역설했다.
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