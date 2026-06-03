[2026 민심] 투표소 소란·폭행...선거일 전국 112 신고 399건 접수

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 3일 제9회 지방선거 관련 112신고 399건을 접수했다
- 투표방해·소란 66건 등 각종 폭행·교통불편 신고가 이어졌다
- 송파구 일부 투표소는 용지 부족으로 중단됐으나 선관위가 추가 이송했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투표방해·소란 66건으로 가장 많아
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 전국 투표소 곳곳에서 사건사고가 발생했다.
경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국에서 접수된 선거 관련 112 신고는 총 399건으로 집계됐다.
유형별로는 투표방해·소란이 66건으로 가장 많았다. 교통불편 29건, 폭행 3건으로 집계됐다. 오인 등 기타가 301건이었다.
이날 전국 투표소 안팎에서 일부 시민들이 소란을 피워 신고가 접수됐다. 오전 6시 30분쯤 서울 동대문구 한 투표소에서는 60대 남성이 투표용지를 투표함에 넣지 않은 채 밖으로 나가려다 제지당하자 고성을 지르며 소란을 피워 신고가 접수됐다.
오후 3시반 쯤 서울 동작구에 한 투표소에서는 80대 남성이 "공무원이 왜 투표용지 관리를 하냐"며 한 공무원을 팔꿈치로 폭행해 현행범 체포됐다.
송파구 일부 투표소에서는 투표용지가 부족해 투표를 진행하지 못하는 사례도 발생했다.
중앙선거관리위원회는 이날 공지를 통해 "제9회 지방선거 투표율이 지난 선거보다 높아 송파구 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 부족해 현재 송파구 선관위에서 해당 투표소로 투표용지를 이송 중이다"고 밝혔다.
선관위는 "대기 중인 유권자는 투표 마감시간이 지나도 정상적으로 투표할 수 있다"며 "용지가 부족해 오늘 투표가 불가능한 것이라는 오해가 없으시기 바란다"고 덧붙였다.
krawjp@newspim.com