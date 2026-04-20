통일부 "정동영 北 핵시설 발언, 공개정보 기반"

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전술미사일 발사엔 "국방계획 추진 일환"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부가 정동영 장관의 북한 핵시설 관련 발언 논란에 대해 공개된 정보에 기반한 것이라며 한미 간 정보 공유와는 무관하다는 입장을 밝혔다.

윤민호 통일부 대변인은 20일 정례브리핑에서 "장관은 해외 연구기관 보고서와 국내외 언론 보도의 공개 정보에 기초해 우라늄 농축시설을 언급한 것"이라며 "이미 지난해 7월 인사청문회에서도 같은 취지의 발언을 한 바 있다"며 이같이 전했다.

윤민호 통일부 대변인이 지난 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 현안 관련 정례브리핑을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]1

정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체 회의에서 북한의 우라늄 농축 시설 가동 지역으로 평안북도 구성시를 지목했다. 이후 미국이 한국에 제공하는 대북 정보를 일부 제한한 것으로 알려졌다.

이에 윤 대변인은 "해당 사안과 관련해 어떤 정보도 타 기관으로부터 제공받은 바 없다"며 최근 제기된 한미 간 정보 공유 문제와의 연관성에 선을 그었다.

윤 대변인은 이날 북한이 전술탄도미사일 시험 발사를 진행하고 집속탄 탑재 가능성이 제기된 데 대해서는 "김정은 북한 국무위원장이 시험 발사를 참관했다고 북한 매체가 보도했다"며 "9차 당대회에서 제시된 국방발전계획을 속도감 있게 추진하는 모습으로 보인다"고 평가했다.

특히 전방부대 군단장들이 시험 현장에 대거 참석한 것과 관련해 윤 대변인은 "이례적인 부분으로 주목하고 있다"면서도 "의도에 대해서는 따로 평가하지 않겠다"고 말을 아꼈다.

윤 대변인은 집속탄 사용 논란에 대해서도 의도는 따로 평가하지 않는다며 기존 입장을 반복했다.

hyun9@newspim.com