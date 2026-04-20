송언석, 오늘 한병도와 오찬..."장특공 폐지 절대 불가와 정동영 경질 건의"

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여야 원내대표 오찬 회동

특별감찰관 추천 절차 돌입 등 전달

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 20일 한병도 더불어민주당 원내대표와의 오찬 회동을 앞두고 "부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공) 폐지는 절대로 있을 수 없다"는 입장을 명확히 전달하겠다고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 오전 자신의 페이스북에 "오늘 점심에 다시 한병도 원내대표를 만난다"며 "'장특공 폐지는 절대로 있을 수 없다', '특별감찰관 추천 절차에 즉각 돌입하자', '대통령에게 정동영 장관 경질을 건의하자'고 한병도 대표에게 명확하게 전달하겠다"고 했다.

한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "오늘 더불어민주당에서 '장특공 관련 세제개편을 검토한 바 없다'며 대통령 발언과 정면으로 배치되는 입장을 냈다"며 "당정간 조율도 안 된 메시지를 SNS에 즉흥적으로 올리지 않도록 대통령께 건의할 것을 강력하게 촉구하겠다"고 덧붙였다.

앞서 여야는 양당 원내대표가 매주 월요일 정기회동을 하고 입법·예산 조치를 함께 논의하기로 했다.

allpass@newspim.com