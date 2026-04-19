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2026.04.19 (일)
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송언석 "장특공 폐지, 조세원리 무지에서 비롯…과세왜곡 막는 장치"

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  • 송언석 국민의힘 원내대표가 19일 장특공 폐지 주장을 비판했다.
  • 장특공은 물가상승 보정 장치로 특혜가 아니라고 반박했다.
  • 지구당 부활은 아니며 사무소 설치만 허용했다고 해명했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

송언석 국민의힘 원내대표 기자간담회
"거주이전 자유 제한, 재산권 보호도 문제"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 19일 장기보유특별공제(장특공) 폐지 주장과 관련해 "제도의 취지에 대한 오해와 조세 원리에 대한 무지에서 비롯된 접근"이라며 "특혜가 아니라 과세 왜곡을 막는 최소한의 장치"라고 비판했다. 최근 이재명 대통령의 관련 발언으로 논쟁이 확산된 가운데 정면 대응에 나선 것이다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 "국회 예정처 보고에 따르면 장특공은 장기간 누적된 자산 이익을 일시에 과세할 때 발생할 수 있는 물가상승에 따른 명목 이익과 과세 집중 효과를 보정하기 위한 최소한의 제도적 장치"라며 "이를 단순히 특혜로 규정하고 폐지를 주장하는 것은 시장도 세법도 이해하지 못한 접근"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.15 jk31@newspim.com

그는 "장특공을 폐지하면 실질 소득이 아닌 부분까지 과세되면서 과도한 세 부담과 원금 침해 문제가 발생할 수 있다"며 "세금을 높이면 매물이 늘고 시장이 안정된다는 주장 역시 아무 근거가 없다"고 지적했다. 이어 "다수 전문가들은 양도세 강화가 매도를 지연시키는 '동결 효과'를 유발해 거래를 위축시키고 오히려 가격 상승 압력으로 작용할 수 있다고 우려한다"고 했다.

송 원내대표는 "부동산 시장은 정교한 기대와 심리가 작동하는 레버리지 시장"이라며 "단순한 메시지로 접근하는 것은 시장 왜곡만 키울 뿐"이라고 강조했다. 그러면서 "SNS에 메시지를 쓰기 전에 경제 전문가와 제도 취지에 대한 면밀한 검토부터 하길 바란다"고 말했다.

또 "장특공은 장기 보유를 유도하고 실수요자를 보호하기 위해 만들어진 장치"라며 "이를 폐지하면 거주 이전의 자유를 제한하고 재산권 보호에도 문제가 발생할 수 있다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.16 jk31@newspim.com

한편 전날 국회 본회의에서 시·도당 하부 조직인 당원협의회·지역위원회 산하에 사무소 1곳 설치를 허용하는 공직선거법 개정안이 여야 합의로 통과되면서 '지구당 부활' 논란이 제기된 데 대해 송 원내대표는 "지구당 부활은 전혀 아니다"라고 선을 그었다.

그는 "과거 지구당은 후원금 등 금전 문제로 폐지된 사안"이라며 "그 문제가 충분히 해소되지 않은 상황에서 지구당을 부활시키는 것은 동의하기 어렵다"고 말했다. 다만 "원외 위원장들이 사무실조차 둘 수 없는 구조는 불합리하다는 공감대가 있다"며 "최소한의 활동 공간으로서 사무실 개소를 허용한 것"이라고 설명했다.

아울러 지역 행사 참석이 적다는 지적에 대해서는 "민주당에서는 부산이나 경남, 대구 등에 자당 후보들이 확정돼 있는 상태라 그 후보들을 지원하기 위해 최고위원회의 등을 지역에서 여는 경우가 있는 것 같다"며 "우리는 대구는 아직 결정이 안 됐고 부산과 서울도 최근에 결정된 상태라 최고위가 지역을 돌면서 하기에는 적절치 않은 측면이 있었다"고 말했다.

이어 "지역 행사나 각종 기관·단체 모임에는 기회가 되면 참석하려 하고 있다"며 "행사가 있으면 의원들이 자발적으로 필요한 분들이 참석하고 있고 당 차원에서 별도의 의사결정이 있었던 것은 아니다"고 했다.

oneway@newspim.com

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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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