전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

박충권 "정동영 통일장관, 안보 자해 사태 초래...즉각 경질해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 박충권 국민의힘 원내수석대변인이 20일 정동영 통일부 장관의 즉각 경질을 촉구했다.
  • 정 장관의 북한 핵시설 언급으로 미국 대북 정보 공유가 제한됐다고 비판했다.
  • 북한 미사일 도발 속 장관 유임은 안보 파괴로 이재명 정부에 책임을 물었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"미국 대북정보 공유 제한, 한미동맹 신뢰 무너뜨려"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 박충권 국민의힘 원내수석대변인은 20일 정동영 통일부 장관의 즉각 경질을 촉구하며 "기밀 폭로, 동맹 파괴, 안보 자해"라고 강도 높게 비판했다.

박 대변인은 이날 논평을 통해 "정동영 장관이 기어코 우리의 '눈과 귀'를 스스로 잘라내는 초유의 안보 자해 사태를 초래했다"며 "북한 핵 시설의 위치를 공개적으로 언급한 이후, 미국의 대북 정보 공유 제한이라는 심각한 상황까지 발생한 것은 단순한 실언이 아니라 국가안보를 위협하는 무책임한 행동"이라고 비판했다.

박충권 국민의힘 의원이 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에서 질의하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

박 대변인은 "이쯤 되면 정동영 장관의 가벼운 입은 실수가 아니라 '상습적 안보 훼손'"이라며 "'조선민주주의인민공화국'과 '한조관계' 망언, DMZ 갈등, 연합훈련 흔들기, 유엔 북한인권결의안 공동제안국 불참 주장까지 누적된 무모한 행보가 결국 한미 동맹의 신뢰를 무너뜨렸다"고 지적했다.

이어 "국가 전략자산인 정보를 개인의 정치적 존재감 과시와 이념 편향에 따라 소비하는 행태는 장관이 아니라 '안보 리스크 그 자체'"라고 강조했다.

박 대변인은 "지난 주말 북한은 기다렸다는 듯 집속탄두를 장착하고 살상력을 극대화한 '화성포-11라'형 탄도미사일 도발을 강행했다"며 "'표적 타격에 만족한다'는 김정은의 오만한 발언은 이재명 정부의 허술한 안보관이 초래한 결과"라고 비판했다.

그는 "정동영 장관은 본인의 입으로 국가 안보를 위태롭게 만들어 놓고도 '공개 정보' 운운하며 사안을 축소하기에 급급하고, 청와대는 사실상 방관하며 국민의 불안을 외면하고 있다"고 지적했다.

박 대변인은 "북한이 핵탄두 탑재가 가능한 미사일을 올해만 7차례나 쏘아 올리는 엄중한 시국에 우방과의 신뢰를 파괴하고 적에게 정보를 흘린 장관을 유임시키는 것은 국가의 존재 이유를 부정하는 것과 다름없다"며 "정보 공유 제한이라는 사상 초유의 제재 조치를 당하고도 안일한 인식으로 일관하는 이 정부의 조급증과 무책임함에 국민의 분노는 이미 임계점을 넘어섰다"고 목소리를 높였다.

그는 "이재명 대통령은 더 이상 침묵하지 말고, 안보 리스크의 주범인 정동영 장관을 즉각 경질하여 무너진 한미 공조를 복원하고 대북 감시태세를 바로잡으라"고 촉구했다.

박 대변인은 "무능과 경솔로 동맹의 신뢰를 갉아먹고 북한의 도발에 멍석을 깔아준 장관을 끝까지 비호한다면, 이재명 정부 자체가 '안보 파괴 세력'이라는 국민적 심판과 엄중한 책임을 피할 길이 없음을 강력히 경고한다"고 밝혔다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동