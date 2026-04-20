박충권 "정동영 통일장관, 안보 자해 사태 초래...즉각 경질해야"

"미국 대북정보 공유 제한, 한미동맹 신뢰 무너뜨려"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 박충권 국민의힘 원내수석대변인은 20일 정동영 통일부 장관의 즉각 경질을 촉구하며 "기밀 폭로, 동맹 파괴, 안보 자해"라고 강도 높게 비판했다.

박 대변인은 이날 논평을 통해 "정동영 장관이 기어코 우리의 '눈과 귀'를 스스로 잘라내는 초유의 안보 자해 사태를 초래했다"며 "북한 핵 시설의 위치를 공개적으로 언급한 이후, 미국의 대북 정보 공유 제한이라는 심각한 상황까지 발생한 것은 단순한 실언이 아니라 국가안보를 위협하는 무책임한 행동"이라고 비판했다.

박충권 국민의힘 의원이 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에서 질의하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

박 대변인은 "이쯤 되면 정동영 장관의 가벼운 입은 실수가 아니라 '상습적 안보 훼손'"이라며 "'조선민주주의인민공화국'과 '한조관계' 망언, DMZ 갈등, 연합훈련 흔들기, 유엔 북한인권결의안 공동제안국 불참 주장까지 누적된 무모한 행보가 결국 한미 동맹의 신뢰를 무너뜨렸다"고 지적했다.

이어 "국가 전략자산인 정보를 개인의 정치적 존재감 과시와 이념 편향에 따라 소비하는 행태는 장관이 아니라 '안보 리스크 그 자체'"라고 강조했다.

박 대변인은 "지난 주말 북한은 기다렸다는 듯 집속탄두를 장착하고 살상력을 극대화한 '화성포-11라'형 탄도미사일 도발을 강행했다"며 "'표적 타격에 만족한다'는 김정은의 오만한 발언은 이재명 정부의 허술한 안보관이 초래한 결과"라고 비판했다.

그는 "정동영 장관은 본인의 입으로 국가 안보를 위태롭게 만들어 놓고도 '공개 정보' 운운하며 사안을 축소하기에 급급하고, 청와대는 사실상 방관하며 국민의 불안을 외면하고 있다"고 지적했다.

박 대변인은 "북한이 핵탄두 탑재가 가능한 미사일을 올해만 7차례나 쏘아 올리는 엄중한 시국에 우방과의 신뢰를 파괴하고 적에게 정보를 흘린 장관을 유임시키는 것은 국가의 존재 이유를 부정하는 것과 다름없다"며 "정보 공유 제한이라는 사상 초유의 제재 조치를 당하고도 안일한 인식으로 일관하는 이 정부의 조급증과 무책임함에 국민의 분노는 이미 임계점을 넘어섰다"고 목소리를 높였다.

그는 "이재명 대통령은 더 이상 침묵하지 말고, 안보 리스크의 주범인 정동영 장관을 즉각 경질하여 무너진 한미 공조를 복원하고 대북 감시태세를 바로잡으라"고 촉구했다.

박 대변인은 "무능과 경솔로 동맹의 신뢰를 갉아먹고 북한의 도발에 멍석을 깔아준 장관을 끝까지 비호한다면, 이재명 정부 자체가 '안보 파괴 세력'이라는 국민적 심판과 엄중한 책임을 피할 길이 없음을 강력히 경고한다"고 밝혔다.

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