정동영 장관 '구성 핵시설' 발언 파장… 한미 정보공유 균열 논란 '확산'

"브런슨, 안규백에 항의" vs "사실무근"… 국방위-국방부 정면충돌

위성정보 제한 관측… GSOMIA 체계 신뢰 흔들리나

정부 "기밀유출 아냐" 선긋기… 주한미군사령부는 입장 자제

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 언급을 둘러싼 파장이 한미 정보공유 문제로 확산되며 군사외교 갈등 양상으로 번지고 있다.

국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 21일 "정 장관의 발언과 관련해 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 안규백 국방부 장관을 긴급히 찾아와 항의했다"고 주장했다. 그러면서 "주한미대사관 정보 책임자도 국가정보원에 강하게 문제를 제기했다"고 했다. 발언의 핵심은 북한 평안북도 구성시를 '제3의 핵시설'로 특정한 것이며, 이는 한미 간 공유되는 민감 정보와 직결된 사안이라는 주장이다.

이에 대해 이재명 대통령은 전날 X(옛 트위터)를 통해 "미국이 제공한 기밀을 누설했다는 전제 자체가 잘못됐다"고 반박하며 진상 파악을 지시했다. 통일부 역시 "기밀 유출은 아니다"는 입장을 유지하고 있다.

안규백 국방부장관이 지난 1월 6일 한미연합군사령부를 방문해 제이비어 브런슨 한미연합사령관과 악수하고 있다. 안 장관은 이날 오후 연합사를 방문해 한미 연합방위태세를 점검하고 한미 장병들을 격려했다. [사진=국방부 제공] 2026.04.21 gomsi@newspim.com

국방부는 즉각 반박에 나섰다. 대변인실은 이날 오후 문자 공지를 통해 "주한미군사령관이 국방부 장관에게 항의했다는 것은 한미 군사외교상 적절하지도, 사실도 아니다"라고 밝혔다. 이어 "한미는 주요 사안에 대해 수시로 소통하고 있으며 군사비밀정보보호협정(GSOMIA)을 철저히 준수하고 있다"면서 "한미 군사외교 관련 사항에 대해서는 구체적 확인이 제한된다"고 했다.

그러나 군 내부에서는 다른 기류도 감지된다. 군 고위 관계자는 "미군의 정보 제한은 특정 사안 발생 시 반복적으로 있어 왔고, 이번에도 일부 제한이 있었던 것은 사실"이라며 "정 장관의 연이은 안보 관련 발언이 미 측에 부담으로 작용했을 가능성이 있다"고 했다. 특히 미국 단독 자산에 의존하는 위성 기반 영상·감시 정보 일부가 영향을 받았을 가능성이 제기된다.

구성 일대는 과거부터 영변 외 추가 핵시설 후보지로 꾸준히 거론돼 왔다. 2019년 하노이 미·북 정상회담 당시에도 미국이 강선, 구성 등을 포함한 복수 시설 폐기를 요구했다는 보도가 나오며 국제적으로 알려진 지역이다. 다만 구체적 시설 구성, 원심분리기 운영 여부, 생산능력 등 세부 정보는 한미 정보자산에 크게 의존하는 '고급 정보'로 분류된다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정동영 통일부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에 들어서며 최근 북한 '핵시설' 발언에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.04.20 gdlee@newspim.com

KAIST 이춘근 이사는 "구성이라는 지명 자체는 전문가 사회에서 널리 알려진 곳"이라면서도 "군사안보 관련 발언은 파장을 고려해 신중할 필요가 있다"고 짧게 언급했다.

이번 논란은 단순 발언 논쟁을 넘어 한미 정보공유 체계의 신뢰 문제로 이어질 가능성이 있다. 특히 정찰위성, SIGINT(신호정보), IMINT(영상정보) 등 미군 의존도가 높은 분야에서 제한이 현실화될 경우, 대북 감시·경보 능력에도 일정한 공백이 발생할 수 있다는 관측이 조심스럽게 나온다.

다만 정부는 공식적으로 균열 가능성을 부인하며 사태 확산 차단에 주력하는 모습이다. 한미 간 GSOMIA 체계는 유지되고 있으며, 정보 교환도 정상적으로 이뤄지고 있다는 설명이다.

한편, 주한미군사령부는 이번 논란과 관련한 질의에 대해 "해당 보도와 국방부의 입장 발표를 인지하고 있다"면서도 "추가로 언급할 사항은 없다"고 밝혔다.

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