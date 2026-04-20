李대통령 "구성 핵시설, 전 세계에 알려졌던 팩트…정동영, '美 기밀 누설' 아냐"

"터무니없는 일 벌어져…자세히 알아봐야"

정동영 "미국 싱크탱크 보고서에서도 지목"



[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 20일 정동영 통일부 장관의 '구석 핵시설' 발언 논란에 "구성 핵시설 존재 사실은 각종 논문과 언론보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트"라며 정 장관을 감쌌다.

이 대통령은 이날 오후 소셜미디어 엑스(X·구 트위터)를 통해 "정 장관이 '미국이 알려 준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 발언하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다"고 덧붙였다.

이와 함께 이 대통령은 정 장관의 발언 이후 한미 간 정보 공유가 일부 중단됐다는 논란과, 이를 이유로 야당을 중심으로 정 장관에 대한 경질 요구가 제기되고 있다는 내용의 기사를 함께 공유했다.

정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 북한 우라늄 농축시설이 가동되는 곳으로 정부가 공식 확인한 영변과 강선에 이어 구성을 지목한 바 있다. 이후 미국 측은 정 장관의 해당 발언이 '민감한 정보 유출'이라고 한국 정부에 항의했고, 대북정보 공유를 일부 중단한 것으로 알려졌다.

정 장관 역시 문제가 될 게 없다는 입장이다. 정 장관은 이날 정부서울청사에서 언론을 만나 "과거 미국의 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서와 국내 언론보도 등에서 구성이 핵시설 소재지로 지목됐다"며 "이는 공개된 정보다. (나는) 작년 7월 14일 인사청문회 때에도 구성을 언급한 적 있다"고 설명했다.

pcjay@newspim.com