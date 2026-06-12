더한옥헤리티지, 글로벌 럭셔리 관광 네트워크와 협력

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美·英·스페인 등 글로벌 트래블 어드바이저 초청 팸투어 진행

서울시·커넥션스 주관 프로그램 참여…K-문화 해외 홍보

영월 자연 속 미식·웰니스·전통문화 체험 프로그램 운영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 더한옥헤리티지가 서울특별시와 글로벌 럭셔리 관광 네트워크 커넥션스(Connections)가 주관한 'Explore Seoul with Connections 2026' 프로그램의 공식 파트너로 참여해 한국 전통문화와 지역 문화자산의 가치를 글로벌 관광시장에 소개했다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 'Explore Seoul with Connections 2026'은 서울시가 프리미엄 관광산업 육성을 위해 추진하는 글로벌 관광 프로그램이다. 세계 각국의 럭셔리 트래블 어드바이저와 관광업계 관계자들이 참여해 한국의 차별화된 관광 콘텐츠를 직접 체험하고 교류하는 행사다.

더한옥헤리티지는 강원관광재단과 함께 진행한 이번 프로그램을 통해 미국, 영국, 스페인, 리투아니아, 홍콩 등 주요 국가의 럭셔리 여행사 대표와 트래블 어드바이저를 초청해 2박 3일간 체류형 팸투어를 운영했다.

글로벌 럭셔리 트래블 어드바이저 대상 FAM Tour를 진행한 더한옥헤리티지. [사진=더한옥헤리티지]

참가자들은 강원도 영월에 위치한 더한옥헤리티지에서 한국의 미식과 웰니스, 건축, 전통문화를 직접 체험했다. 특히 한식 파인다이닝 레스토랑 '몬토(MONTO)'에서는 신동민 총주방장이 선보인 특별 디너가 진행됐으며, 영월종택 전용 마당에서는 한국식 바비큐 프로그램이 마련됐다.

이와 함께 자연의 소리와 명상을 결합한 사운드 배스(Sound Bath) 프로그램과 한옥 도슨트 투어도 진행됐다. 참가자들은 전통 한옥의 구조와 공간 철학, 자연과 조화를 이루는 건축적 미학을 경험하며 한국 건축문화의 가치를 살펴보는 시간을 가졌다.

문화 체험 프로그램으로는 영월 선돌을 조망하는 누각에서 진행된 전통주 프로그램 '술시(酒時)'와 전통 갓 만들기 체험이 마련됐다. 참가자들은 한국 전통주 문화와 공예 문화를 직접 체험하며 지역 문화자산의 가치를 경험했다.

더한옥헤리티지는 이번 프로그램을 통해 영월의 자연환경을 기반으로 미식, 웰니스, 건축, 문화 콘텐츠가 결합된 한국형 럭셔리 관광 모델을 선보였다고 설명했다.

조남희 더한옥헤리티지 부사장은 "서울시와 커넥션스가 한국 문화의 다양성과 우수성을 세계에 소개하기 위해 지역 문화자산까지 폭넓게 조명한 이번 프로그램의 취지에 공감한다"며 "앞으로도 한국 전통문화와 지역의 가치를 세계에 알리는 문화 플랫폼 역할을 이어가겠다"고 말했다.

한편 더한옥헤리티지는 오는 8월 웰니스 공간 '라온재(Raonjae)'를 개관할 예정이다. 회사는 이를 통해 전통문화와 미식, 웰니스, 자연을 아우르는 복합 문화 플랫폼으로서의 기능을 강화해 나간다는 계획이다.

nylee54@newspim.com