한국콜마, K-두피 자외선 차단제 개발…하반기 국내 출시

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모발 뭉침 없이 가벼운 사용감 특징

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마는 두피에 사용할 수 있는 자외선 차단제 '스칼프 선에센스'를 개발했다고 23일 밝혔다.

스칼프 선에센스는 SPF 50+의 자외선 차단 효과를 갖춘 두피 전용 선케어 제품으로, 얼굴에 에센스를 바르듯 두피에 도포해 자외선을 효과적으로 차단할 수 있도록 설계됐다.

한국콜마 헤어연구팀 연구원이 스칼프 선에센스 테스트를 진행하고 있다. [사진=한국콜마]

기존 자외선 차단제는 자외선 필터와 오일 성분이 다량 함유되는 제형 특성상 두피에 사용할 경우 모발이 뭉치는 한계가 있었다. 한국콜마는 이를 개선하기 위해 약 2년간 연구를 진행해 수용성·친유성 자외선 차단 성분의 최적 배합 비율을 도출했다. 헤어연구팀과 선케어팀의 기술을 결합해 모발 뭉침 없이 가벼운 사용감을 구현했다.

특히 두피가 태양에 직접 노출되는 부위임에도 자외선 차단 관리가 상대적으로 소홀하다는 점에 주목했다. 두피가 자외선에 장시간 노출될 경우 염증을 유발하고 모낭 손상을 통해 탈모로 이어질 수 있다는 점에서다.

전 세계적으로 여름철 평균 기온이 상승하면서 두피 쿨링 기능과 자외선 차단을 결합한 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 점도 이번 제품 개발의 배경으로 꼽힌다.

한국콜마는 스칼프 선에센스를 시작으로 '스칼프 선미스트', '스칼프 선스프레이' 등 다양한 두피 전용 선케어 제품군을 확대할 계획이다. 아울러 자외선 차단제를 효과적으로 제거할 수 있는 두피 전용 클렌저 개발에도 착수했다.

회사는 올해 하반기 국내 시장에 두피 선케어 제품을 출시하고, 내년에는 미국 등 글로벌 시장으로 사업을 확대할 방침이다.

한국콜마 관계자는 "K-선케어 제품이 1.6초에 1개꼴로 판매될 정도로 글로벌 시장에서 높은 인기를 얻고 있다"며 "스칼프 선에센스를 시작으로 두피 자외선 차단제 시장에서도 선도적 입지를 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com