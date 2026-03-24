콜마·구다이글로벌, 선케어 1억개 판매 돌파…동반성장 기념

미래 협업 체계 강화 및 신규 전략 모색

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마는 지난 23일 서울 서초구 종합기술원에서 구다이글로벌 및 계열사 브랜드 임직원들과 함께 선케어 제품 누적 판매 1억개 돌파와 동반성장을 기념하는 '오버 더 레인보우 오브 구다이(Over the rainbow of goodai)'를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 윤상현 콜마그룹 부회장을 비롯해 최현규 한국콜마 대표이사, 박상용 연우 대표이사 등이 참석해 구다이글로벌을 환영했다. 구다이글로벌에서는 천주혁 대표와 함께 조선미녀(Beauty of Joseon), 스킨1004(SKIN 1004), 티르티르(TIRTIR), 라운드랩(Round Lab), 하우스브허(House Of Hur) 등 브랜드 대표이사 및 임직원들 20여 명이 자리를 빛냈다.

한국콜마는 지난 23일 서울 서초구 종합기술원에서 구다이글로벌 및 계열사 브랜드 임직원들과 함께 선케어 제품 누적 판매 1억개 돌파와 동반성장을 기념하는 '오버 더 레인보우 오브 구다이(Over the rainbow of goodai)'를 개최했다. [사진=한국콜마]

이번 행사는 양사가 5년간 일궈온 동반성장의 성과를 돌아보고 미래 협력 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 특히 동반성장에 있어 양사가 공동 개발한 선케어 제품들의 누적 판매가 1억개를 돌파하며, K뷰티 역사의 중요한 이정표를 세웠다는 점에서 의미가 크다. 이는 지난 5년간 약 1.6초에 1개씩 판매된 셈으로, K-선케어 제품이 단순한 인기를 넘어 글로벌 시장에서 하나의 트렌드로 자리 잡았음을 입증했다.

한국콜마와 구다이글로벌이 2021년 함께 개발한 '조선미녀 맑은쌀 선크림'은 미국 아마존 블랙프라이데이 선크림 카테고리 1위를 기록하며 조선미녀의 대표 베스트셀러이자 독보적인 글로벌 히트 제품으로 자리 잡았다. 그동안 공략이 쉽지 않았던 미국을 비롯한 글로벌 시장의 포문을 열며, K뷰티 흥행의 시작을 알린 신호탄이 된 제품으로 평가받고 있다.

라운드랩의 '자작나무 수분 선크림'은 2025년 미국 NBC가 선정한 '최고의 선크림'에 이름을 올리며 글로벌 시장에서 품질을 인정받았고, 스킨1004의 다양한 선케어 제품군 역시 혁신적인 제형과 효능으로 글로벌 시장에서 판매 기록을 경신하며 K뷰티의 위상을 높이고 있다.

구다이글로벌의 성장은 국내 최초로 화장품 ODM 시스템을 도입한 한국콜마의 협업 모델이 글로벌 시장에서도 효과적으로 작동하고 있음을 보여주는 대표적인 사례로 평가된다. 자체 생산 설비가 없는 브랜드라도 트렌드 분석력과 마케팅 기획력을 기반으로, 한국콜마의 세계적 수준의 ODM 기술력과 결합해 글로벌 히트 제품을 창출할 수 있는 'K뷰티 성공 방정식'을 입증했다.

한국콜마 관계자는 "선케어 1억 개 돌파는 한국콜마의 기술과 구다이글로벌의 브랜드 역량이 함께 만들어낸 K뷰티 동반성장의 증거"라며 "앞으로도 고객사의 글로벌 성공을 함께 설계하는 전략적 파트너로서 최고의 서비스를 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com