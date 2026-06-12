PKC, 새만금 공장서 '삼염화인' 20톤 첫 출하

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이차전지 전해질 핵심 원재료 국산화…고객사 품질 검증 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 화학 신소재 기업 PKC가 새만금 1공장에서 이차전지 전해질 핵심 원재료인 삼염화인(PCl₃) 20톤을 첫 출하했다고 12일 밝혔다.

PKC는 이 제품을 산화방지제 전문기업에 승인용 샘플로 공급했으며, 해당 고객사는 산화방지제 제조 공정 내 테스트 원료로 활용할 예정이다.

회사에 따르면 삼염화인과 오염화인(PCl₅)은 중국 등 해외 의존도가 높아 국내 산업계의 공급망 안정성 측면에서 주요 과제로 지적되어 왔다. PKC의 양산 체제 진입으로 필수 화학 소재의 국산화 기반을 마련하고 국내 공급망 안정화에 기여할 수 있게 됐다.

PKC 새만금 1공장 제품 출하 기념. [사진=PKC]

PKC는 새만금 1공장의 공정 최적화를 통해 안정적인 양산 수율을 확보했다. 이번 출하를 계기로 고객사 품질 검증 절차를 본격화하고 향후 본물량 공급으로 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 국내외 주요 배터리 소재 및 화학 기업을 대상으로 신규 공급처 확대도 추진한다.

PKC는 후속 고부가 제품으로 차세대 배터리 첨가제 원료인 옥시염화인(POCl₃)의 신규 생산도 준비 중이다. 삼염화인, 오염화인, 옥시염화인으로 이어지는 제품 포트폴리오를 확대하고 이차전지 소재 시장을 겨냥한 사업 영역 다각화를 추진할 예정이다.

윤해구 PKC 대표이사는 "새만금 1공장의 성공적인 가동과 글로벌 선도 기업 대상 첫 제품 출하는 PKC의 공정 기술력과 품질 신뢰성을 시장에 알리는 의미 있는 성과"라며 "향후 철저한 품질 관리와 선제적인 생산 물량 확대를 통해 글로벌 이차전지 및 정밀화학 소재 공급망 내 핵심 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

한편 PKC의 2026년 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 8.8%, 50.6% 증가한 702억원, 50억원을 기록했다.

nylee54@newspim.com