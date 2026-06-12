한미반도체, 스페이스X에 500억 투자…머스크 '우주·AI 제국' 베팅

스타링크·우주항공 사업 성장성 주목…미래 AI 인프라 선점 나서

HPSP 이어 전략 투자 확대…투자 수익은 반도체 장비 사업에 재투자

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한미반도체가 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X에 500억원 규모의 전략적 투자를 단행했다. 인공지능(AI) 인프라 확대와 우주·위성통신 산업 성장에 선제적으로 대응하기 위한 행보다.

한미반도체는 15일 공시를 통해 스페이스X 주식을 취득한다고 밝혔다. 스페이스X는 재사용 로켓과 위성 인터넷 서비스인 스타링크를 앞세워 글로벌 우주산업을 주도하고 있으며, AI 확산에 따른 데이터·통신 인프라 수요 증가로 성장성이 더욱 부각되고 있다.

[사진=한미반도체]

업계에서는 이번 투자를 일론 머스크가 추진 중인 대규모 반도체 생산 프로젝트와 연계한 전략적 투자로 해석하고 있다. 머스크는 미국 텍사스주 오스틴에 AI 반도체 수요 대응을 위한 초대형 생산시설 구축 계획을 추진하고 있으며, 생산 물량 상당 부분이 스페이스X와 AI 사업에 활용될 것으로 알려졌다.

이번 투자 배경에는 한미반도체와 피터 틸 계열 투자 네트워크의 인연도 작용한 것으로 전해졌다. 한미반도체는 과거 반도체 장비기업 HPSP 투자 등을 통해 높은 투자 수익을 거둔 바 있으며, 미래 성장 기업에 대한 선제 투자 전략을 이어가고 있다.

한미반도체는 AI 산업의 무대가 반도체와 데이터센터를 넘어 우주항공과 위성통신 분야로 확대되고 있는 만큼 스페이스X 투자를 결정했다고 설명했다. 회사는 향후 투자 성과를 반도체 장비 사업에 재투자해 성장 동력을 강화하고 기업가치 제고에 나설 방침이다.

syu@newspim.com