이스라엘 총리, 합의 발표 직후 트럼프와 통화..."MOU 논의"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란과 합의했고, 양해각서(MOU) 서명만 남은 상태라고 밝힌 직후 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했다.

이스라엘 총리실은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 통화 사실을 알리며, "이스라엘이 이 양해각서의 당사국은 아니라는 점에도 불구하고, 네타냐후 총리는 트럼프 대통령이 협상 종료 시 최종 합의에 농축 물질의 제거, 농축 인프라의 해체, 미사일 생산 제한, 그리고 이란이 지역 내 테러 대리인들에 대한 지원 중단을 포함할 것이라는 약속에 대한 감사의 뜻을 표명했다"고 밝혔다.

그러나 CNN은 트럼프 대통령은 최근 몇 주간 공개 발언에서 이란의 농축 우라늄 문제에만 초점을 맞췄을 뿐 탄도미사일이나 대리 세력 문제는 언급하지 않았다고 지적했다.

최종 합의를 위한 협상 일정도 못박지 않은 상태로, 우선 MOU가 체결돼야 후속 협상이 가능한 구조다.

앞서 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 포고문 서명식에서 "우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의(great settlement)를 했다. 문서 최종 조율 단계만 남았다"면서 "며칠 내로 마무리될 것이고 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com