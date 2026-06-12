람보르기니, 슈퍼 SUV LM002 탄생 40주년 맞아

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1986년 첫 공개…현대 고성능 럭셔리 SUV의 선구자

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 람보르기니가 1986년 공개한 역사상 최초의 슈퍼 SUV 'LM002'의 탄생 40주년을 맞았다고 12일 밝혔다.

LM002는 1986년 1월 브뤼셀 모터쇼에서 처음 공개됐다. 람보르기니의 V12 엔진을 차량 전면에 배치해 험난한 지형에서도 뛰어난 균형감과 제어 성능을 확보한 모델이다. 사우디아라비아 사막에서 수년간 혹독한 테스트를 거쳐 완성됐다.

LM002는 1970년대 후반부터 1980년대 초반 사이 개발된 실험적 프로젝트인 '치타'와 'LM001'을 거쳐 탄생했다. 엔지니어 줄리오 알피에리가 V12 엔진의 배치 방식을 제시하며 결정적인 역할을 했다.

[사진=람보르기니]

5,167cc 배기량의 60도 V12 엔진을 탑재했으며, 약 450마력을 발휘했다. 2700kg이 넘는 차체를 최고속도 210km/h까지 끌어올렸다. 1986년부터 1992년까지 총 301대가 생산됐다.

실내는 당시 기준 최고 수준의 수작업 럭셔리를 갖췄다. 고급 가죽 시트와 우드 트림, 에어컨, 블루 틴티드 윈도우, 루프 일체형 하이파이 오디오 시스템이 기본 또는 선택 사양으로 제공됐다. 요청 시 TV까지 장착할 수 있었으며, 4명이 탑승 가능하고 넓은 후방 적재 공간을 갖춰 실용성을 겸비했다.

람보르기니 회장 겸 CEO 스테판 윙켈만은 "LM002는 오늘날 람보르기니 비전의 뿌리 중 하나를 상징한다"며 "시대를 훨씬 앞서간 이 모델은 슈퍼 SUV라는 개념을 예견했으며, 우루스 패밀리 전반에서 찾아볼 수 있는 디자인 요소에도 영감을 줬다"고 말했다.

2012년 람보르기니가 우루스 콘셉트를 공개하며 LM002의 유산을 현대적으로 재해석했고, 2017년 양산형 우루스가 출시되면서 최고속도 305km/h를 기록했다.

[사진=람보르기니]

현재 LM002는 람보르기니의 역사 유산 보존 부서인 '람보르기니 폴로 스토리코'를 통해 관리·보존되고 있다. 복원 서비스, 정품 인증, 순정 부품의 연구·복원·재생산을 통해 전 세계 LM002 오너들을 지원하고 있다.

폴로 스토리코는 피렐리와 협업해 1980년대 초 LM002 전용으로 개발됐던 '스콜피온BK' 타이어를 다시 생산하고 있다. 해당 타이어는 람보르기니 공식 딜러 네트워크를 통해 전 세계 고객에게 제공되고 있다.

y2kid@newspim.com