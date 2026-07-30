[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 30일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 30일 오전 상임위와 오후 본회의를 진행했다
- 여야 각 당은 최고위원회의·의총·정책조정회의 등 내부 회의를 열었다
- 의원실 주최 세미나와 소통관 기자회견에서 노동·경제안보·지역현안 등이 논의됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆본회의 및 상임위원회
09:30 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
13:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
13:20 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
08:30 남인순 의원실, 남인순 국회부의장의 모닝 딥러닝: 글로벌 통상질서 변화와 한국의 경제안보 전략 / 본관 316호
10:00 나경원 의원실 등, 노란봉투법 주52시간 규제 부작용과 국민 일자리 보호를 위한 노동 정책의 미래 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 안태준 의원실, 발주청 참여형 안전감시단 체계로 실효적 위험제거: 국회의원 안태준·LH 안전관리 솔루션 릴레이 정책토론회 #1 / 의원회관 제2간담회의실
15:00 이광재 의원실 등, 동서울변전소·변환소 주민 공청회 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 조계원 의원, [축구개혁을 지지하는 100인 원탁회의 기자회견]
09:40 최형두 의원, [과학기술정보방송통신위원회 현안 기자회견]
10:20 김남국 의원, [신안산선 연장 및 (가칭)자이역 신설 제5차 국도철도망 구축계획 반영 촉구 기자회견]
11:20 정혜경 의원, [생활임금 제도 개선 관련 민주노총 요구안 발표 기자회견]
11:40 이진숙 의원, [현안 기자회견]
13:00 김문수 의원, [동부권 현안 국회의원 공동기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:30 김종훈 진보당 대표 접견 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:20 의원총회 / 국회 본관 246호
의원총회 직후 더불어민주당 보완수사권 폐지 강행처리 규탄대회 / 국회 본관 로텐더홀
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
10:00 나경원·임이자 의원 주최 <'노란봉투법·주52시간 규제 부작용과 국민 일자리 보호를 위한 노동 정책의 미래' 토론회> / 국회 의원회관 제9간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회 및 국회의원단, 끝까지간다 연석회의 / 국회 로텐더홀 계단 상황실
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
11:10 신임지도부 사회민주당 한창민 당대표 예방 / 의원회관 502호
14:00 본회의 / 본회의장
*김준형 원내대표
09:30 최고위원회 및 국회의원단, 끝까지간다 연석회의 / 국회 로텐더홀 계단 상황실
14:00 본회의 / 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
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