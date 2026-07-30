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[금/유가] 트럼프의 이란 보복 시사에 유가 7% 급등…금리 동결에 금 상승

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  • 트럼프가 29일 이란 강력 타격 예고하며 미·사우디 공습 속 유가가 약 7% 급등했다.
  • 미국 원유 재고가 2018년 이후 최저로 줄고 OPEC+ 증산 중단 가능성까지 부각되며 공급 불안이 커졌다.
  • 연준이 기준금리를 동결하자 달러 약세와 인플레이션 우려로 금값이 2% 가까이 상승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프, 美 LNG선 피격에 "이란 강력 타격할 것" 보복 응징 시사
금값, 연준 금리 동결에 2%↑…달러 약세·인플레 우려에 4100달러 회복

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 보복 시사로 공급 차질 우려가 커진 가운데, 미국 원유 재고가 수년 만에 최저 수준으로 감소했다는 소식까지 더해지며 국제유가가 29일(현지시간) 약 7% 급등했다. 금값은 연방준비제도(연준)의 금리 동결 결정에 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 5.20달러(6.56%) 상승한 84.46달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 배럴당 6.65달러(7.91%) 오른 90.74달러에 거래를 마쳤다.

원유 배럴 [사진=블룸버그]

미국과 사우디아라비아는 이날 이란의 지원을 받는 이라크 내 무장 세력에 대한 공습을 단행했다. 해당 세력이 사우디 석유 시설을 겨냥한 드론 공격의 배후라는 이유에서다.

이번 공격은 미군이 중동 지역 주둔 병력을 겨냥한 이란의 기습 공격을 사전에 차단했다고 밝힌 직후 이뤄졌다. 이란은 호르무즈 해협 내 선박과 요르단 주둔 미군 기지를 공격했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 "우리는 그들을 강하게 타격할 것"이라며 "그들은 대가를 치르게 될 것"이라고 말했고, 이 발언에 유가는 상승폭을 확대했다. 트럼프 대통령은 요르단 주둔 미군을 겨냥한 이란의 공격을 "기습 공격"이라고 규정하며, 미군이 날아오는 미사일을 격추하는 데 단 몇 분밖에 없었다고 말했다.

미 재무부는 이날 이란 관련 추가 제재도 발표했다. 이란의 "호르무즈 해협을 통한 수익 창출" 움직임을 겨냥해 10개 기관과 8척의 유조선을 제재 대상에 포함했다.

존 킬더프 어게인캐피털 파트너는 "시장이 다시 한번 역내 공급 위험 증가를 빠르게 가격에 반영하고 있다"고 평가했다.

◆ 미 원유 재고 2018년 이후 최저…OPEC+ 증산 중단 가능성도 부각

미국 원유 재고 감소도 국제유가 상승을 뒷받침했다.

미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 720만 배럴 감소한 4억450만 배럴로 집계됐다. 이는 2018년 이후 가장 낮은 수준이며, 시장 예상치였던 130만 배럴 감소를 크게 웃도는 감소 폭이다.

에너지 수출 호조와 견조한 국내 수요가 재고 감소를 이끈 것으로 분석된다.

여기에 OPEC+가 자발적 감산 물량 복원을 마친 뒤 오는 10월부터 3개월간 추가 증산을 중단할 가능성이 있다는 소식도 유가 상승 요인으로 작용했다.

◆ 금값, 연준 금리 동결에 2%↑

금값은 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 달러 약세와 국채 수익률 하락이 금 가격을 끌어올렸다. 케빈 워시 연준 의장의 매파적 발언에도 시장은 금리 동결에 안도하는 모습을 보이며 금을 비롯한 귀금속 가격 상승에 베팅했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 0.1% 하락한 온스당 4036.30달러에 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 30일 3시 55분 기준 기준 전 거래일 대비 1.9% 오른 온스당 4101.99달러를 기록했다. 앞서 장중에는 7월 23일 이후 최고치인 온스당 4116.26달러까지 상승했다.

연준은 이날 기준금리를 동결했다. 이번 결정은 높은 인플레이션 지표에도 금리를 유지한 케빈 워시 연준 의장이 향후 인플레이션을 목표치인 2%로 낮추겠다는 약속을 어떻게 이행할지에 대한 시장의 의문을 키울 수 있다는 분석이 나왔다.

금리 결정 이후 달러는 유로 대비 약세를 보였다. 이는 해외 투자자 입장에서 금 매입 비용을 낮추는 효과를 내며 금 가격을 지지했다. 10년물 미 국채 수익률도 앞서 상승분을 일부 반납했다.

타이 웡 독립 금속 트레이더는 "워시 의장이 전반적으로 매파적인 발언을 했음에도 귀금속은 완만한 자산 랠리를 주도하고 있다"며 "연준이 금리를 동결한 데 따른 안도 랠리로 보인다"고 말했다.

이어 "이 흐름이 얼마나 오래 지속될지는 불확실하다"며 "워시 의장의 표현은 정교하고 복잡해 시장이 내용을 더 깊게 분석한 뒤 판단을 바꿀 가능성도 있다"고 설명했다.

워시 의장은 인플레이션 지표가 높은 상황에서도 금리를 동결하면서, 연준에는 물가 상승률을 낮추기 위한 별도의 "완충 목표(soft target)"가 없으며 장기적인 목표인 2% 달성을 위해 노력할 것이라고 강조했다.

웡은 "채권시장의 장기물 구간이 불안해하면서 주식시장이 장 마감으로 갈수록 하락 압력을 받았다"며 "인플레이션 우려가 금의 상대적 강세를 이끌고 있다"고 분석했다. 금은 전통적으로 인플레이션 헤지(위험 회피) 자산으로 평가된다.

CME그룹 페드워치에 따르면 시장은 현재 9월 금리 인상 가능성을 64%로 보고 있다. 이는 연준 정책 발표 전 약 81%에서 낮아진 수준이다.

투자자들은 향후 통화정책 방향을 가늠하기 위해 31일 발표되는 6월 개인소비지출(PCE) 물가지표를 주목하고 있다. 

kwonjiun@newspim.com

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SK하이닉스 ADR 30일부터 전환 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 국내 보통주 간 전환 절차가 오는 30일부터 시작된다. 다만 국내 원주를 ADR로 바꾸려면 별도의 신고 절차를 거쳐야 하고 발행 물량에도 제한이 있어, 두 시장의 가격 차이가 단기간에 해소되기는 어려울 전망이다. SK하이닉스는 ADR 상장의 의미를 단기적인 주가 흐름보다 글로벌 투자자 기반 확대와 미국 자본시장 진출에 두고 있다. ADR 발행과 키옥시아 지분 매각 등으로 확보한 현금의 일부를 주주에게 돌려주는 추가 환원 방안도 연내 공개할 계획이다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] ◆30일부터 양방향 전환…차익거래는 '제한적'SK하이닉스는 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "한국거래소 원주 추가 상장이 완료되는 다음 날인 오는 30일부터 ADR을 원주로 자유롭게 전환할 수 있다"고 밝혔다. 미국 나스닥에서 거래되는 ADR 10주를 국내 증시에 상장된 SK하이닉스 보통주 1주로 바꿀 수 있게 되는 것이다. ADR 1주가 국내 보통주 10분의 1주(0.1주)에 해당하도록 발행됐기 때문이다. 29일 현재 SK하이닉스 주가는 130만원, SK하이닉스 ADR은 130달러다. 현재 환율은 감안하면 ADR 10주는 188만원으로 국내 주가 보다 높은 상황이다. 미국 투자자가 ADR을 원주로 바꿔 국내에서 팔 경우 손실이 발생하는 상황이다. ◆신고 절차·물량 제한…가격 괴리 당분간 지속가격 차이를 이용하려면 국내 원주를 사서 ADR로 바꾼 뒤 미국에서 매도해야 하지만, 원주에서 ADR로의 전환에는 규제상 신고 절차와 발행 한도가 적용된다. 이에 따라 양방향 차익거래가 자유롭지 않아 ADR에 붙은 가격 프리미엄이 단기간에 해소되기는 어려울 수 있다는 분석이다. SK하이닉스는 "국내 기업의 기존 주식예탁증서(DR) 사례를 고려하면 원주를 ADR로 전환하기 위해서는 규제상 신고 절차가 필요할 수 있으며 통상 수주 이상의 시간이 소요될 것으로 예상된다"고 설명했다. 물량에도 제한이 있다. 현재 ADR 전환 한도는 이번 공모를 통해 발행한 신주 규모인 1779만주로 설정돼 있으며, ADR 총 발행 잔량도 이를 초과할 수 없다. 이에 따라 시장에서는 30일부터 양방향 전환 체계가 시작되더라도 원주와 ADR 사이의 가격 차이가 단기간에 완전히 해소되기보다는 점진적으로 축소될 가능성에 무게를 두고 있다. 원주에서 ADR로의 전환에는 시간과 물량 제약이 동시에 존재하기 때문이다. SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러)를 밑도는 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 AI 투자 둔화 우려와 글로벌 반도체주 조정이 복합적으로 반영된 결과라는 분석이 나온다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆"글로벌 자본시장 진출"…주주환원도 확대 검토다만 SK하이닉스는 이번 ADR 상장의 의미를 단기 주가보다 글로벌 자본시장 진출과 투자자 기반 확대에 두고 있다는 점을 재차 강조했다. SK하이닉스는 "이번 나스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 기술 경쟁력과 성장성에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 것"이라며 "이를 계기로 주요 고객 및 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 향후 ADR 비중 확대 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 회사는 "ADR 비중 확대는 규제 환경 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라면서도 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 설명했다. 보유 현금 활용 방향도 제시했다. SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각과 ADR 발행 등을 통해 확보한 자금을 ▲AI 시대 성장 기회를 위한 적기 투자 ▲안정적인 재무구조 유지 ▲주주환원 확대라는 세 가지 원칙 아래 배분하겠다고 밝혔다. 추가 주주환원에 대해서는 가능성을 열어뒀다. SK하이닉스는 "시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있으며 다양한 방식의 추가 주주환원 방안을 검토하고 있다"면서도 "ADR 공모와 관련한 규제와 절차상 제약으로 현 시점에서 구체적인 방식과 규모를 공개하기는 어렵다"고 말했다. 이어 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 소통하겠다"고 덧붙였다. syu@newspim.com 2026-07-29 15:09
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쿠팡, 상반기 美로비 자금 34억원 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 국내 규제 현안에 대응하는 과정에서 미국 워싱턴 정관계를 상대로 한 로비 활동을 확대하고 있다. 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 237만달러(약 34억4200만원)로, 자체 조직과 외부 전문업체를 통해 백악관과 미 의회, 주요 행정부처 등을 폭넓게 접촉한 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업 차별로 규정하는 정치권의 움직임도 공화당 의원들의 연명서한과 하원 조사보고서, 외국 공무원 입국 제한 법안 발의로 구체화됐다. ◆ 상반기 237만달러…외부업체 6곳 가동 29일 미국 상원 로비공개법(LDA) 공시에 따르면 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 총 237만달러(약 34억4200만원)다. 이는 지난해 연간 지출액 227만달러(약 32억9700만원)를 이미 10만달러 웃도는 규모다. 올해 1분기에는 109만달러(약 15억8300만원), 2분기에는 128만달러(약 18억5900만원)를 지출했다. 2분기 지출액은 1분기보다 17.4% 늘었다. 지난해 상반기 지출액 110만달러(약 15억9800만원)와 비교하면 올해 상반기 로비 비용은 115.5% 증가했다. 쿠팡Inc는 자체 조직과 ▲볼러드파트너스 ▲컨티넨털스트래티지 ▲크로스로드스트래티지 ▲밀러스트래티지 ▲모뉴먼트애드버커시 ▲윌리엄스앤드젠슨 등 외부 업체 6곳을 활용했다. 접촉 대상에는 미국 상·하원과 백악관, 국무부·상무부·미국무역대표부(USTR) 등이 포함됐다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 서한·보고서 거쳐 법안까지 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업에 대한 차별로 규정하는 미국 정치권의 움직임은 올해 들어 조사와 서한, 보고서, 법안 발의로 이어졌다. 미 하원 법사위원회는 지난 2월 쿠팡Inc에 한국 정부의 조사·제재와 관련한 문서와 통신 기록 제출을 요구하는 소환장을 발부했다. 쿠팡 관계자의 증언도 요구하며 한국 정부의 미국 기업 차별 여부를 들여다보기 시작했다. 이어 마이클 바움가트너 공화당 하원의원은 지난 4월 공화당 하원의원 54명과 함께 한국 정부에 미국 기업에 대한 차별적 조치를 중단하라는 취지의 서한을 보냈다. 이들은 한국 온라인 시장에서 미국 기업이 밀려날 경우 테무와 알리바바, 쉬인 등 중국계 플랫폼이 그 자리를 차지할 수 있다고 주장했다. 하원 법사위원회는 조사 내용을 토대로 지난 1일 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹을 다룬 중간보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 반복적으로 조사하고 경쟁사보다 과도한 규제와 과징금을 부과했다고 주장했다. 쿠팡이 제출한 자료와 관계자 증언도 보고서에 활용됐다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] 정치권의 문제 제기는 법안 발의로도 이어졌다. 바움가트너 의원은 지난 22일 미국인이나 미국 기업을 경제적으로 차별한 외국 정부 당국자의 미국 입국을 제한하고 추방할 수 있도록 하는 이민·국적법 개정안을 발의했다. '외국 공무원 입국 제한법안'으로 불리는 H.R.9834는 차별적 정부 조치에 관여한 외국 공무원을 입국 불허·추방 대상에 포함하는 내용이다. 현재 하원 법사위원회에 회부된 발의 초기 단계다. 바움가트너 의원은 법안 설명자료에서 한국 당국의 쿠팡 조사와 과징금을 미국 기업 차별 사례로 제시했다. 다만 법안은 쿠팡과 한국만을 겨냥한 것은 아니며 유럽연합(EU)의 구글 규제와 브라질의 미국계 플랫폼 규제도 함께 언급했다. ◆ 쿠팡 "합법적 활동…수출 확대 목적" 쿠팡은 미국 정부와 정치권을 상대로 한 로비가 미국 헌법과 관련 법률에 따라 보장된 합법적인 활동이라는 입장이다. 자사의 로비 규모도 미국 주요 기업이나 국내 대기업과 비교해 크지 않다고 주장했다. 쿠팡은 공식 로비 의제가 미국산 상품 수출과 미국 내 일자리 창출, 한미 경제·통상 관계 강화라고 설명했다. 지난 28일 포춘 글로벌 500 첫 진입을 발표하면서도 자신을 시애틀에 본사를 둔 미국 기술기업으로 소개하고, 지난해 미국 상품·서비스·농산물의 해외 판매액 가운데 50억달러 이상을 담당했다고 강조했다. 한편 한국 정부는 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별했다는 주장을 부인하고 있다. 공정거래위원회는 기업 국적과 관계없이 플랫폼 사업자에 같은 기준을 적용하고 있다는 입장이다. kji01@newspim.com 2026-07-29 14:38

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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