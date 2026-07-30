민주 "금융 변동성 확대 깊은 책임 통감...투자자 보호 조치 끝까지 총력"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 30일 금융시장 변동성 확대에 따라 정부와 협력해 대응하겠다고 밝혔다.
- 민주당은 K-자본시장특위를 가동해 레버리지 변동성 완화와 투자자 보호 조치를 추진하겠다고 했다.
- 민주당은 정부·금융당국과 긴밀히 협력해 시장 불안요인을 선제 관리하고 금융소비자 보호에 총력을 다하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 30일 최근 금융시장 변동성 확대와 관련해 당정 간 협력을 강화하겠다고 밝혔다.
박지혜 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑에서 "어제 코스피와 코스닥 양 시장에서 서킷브레이커가 발동되는 등 최근 금융시장의 변동성이 크게 확대되고 있다. 민주당은 집권여당으로서 엄중하게 상황을 인식하며 깊은 책임을 통감한다"고 밝혔다.
서킷브레이커란 주가가 급락할 경우 시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 주식 매매를 일시 정지하는 제도다.
박 대변인은 "어제 열린 국회 정무위원회 업무보고에서 이억원 금융위원장 역시 무거운 책임감을 느끼고 있다며 시장 안정을 위한 보완조치를 신속히 추진하는 한편 필요에 따라 과감한 추가 조치도 단행하겠다는 뜻을 밝혔다"고 설명했다.
이어 "정부가 금융시장 안정과 투자자 보호를 위해 모든 정책 역량을 집중하겠다고 한 만큼, 민주당도 금융당국과 긴밀히 협력하여 신속하고 실효성 있는 대응에 나서겠다"고 했다.
그는 특히 당 차원에서 K-자본시장특위를 가동해 단일종목 레버리지 변동성 완화와 투자자 보호를 위한 조치를 강구하고, 자본시장의 불확실성을 최소화해 연착륙을 유도하겠다고 밝혔다.
박 대변인은 "자본시장에 대한 신뢰는 우리 경제를 받치는 근간"이라며 "민주당은 정부와 금융당국, 관계기관과 긴밀히 협력하여 시장의 불안요인을 선제적으로 관리하고, 우리 금융소비자를 보호하기 위해 끝까지 총력을 다하겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com