산업부, 충청권 392조 투자 속도전...정부·기업 '원팀' 협력

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 30일 세종에서 충전대 민관합동 TF 제1차 회의를 개최했다.
- 기업은 충청권 392조원 투자 차질 없도록 용수·전력·세제·인프라 지원을 정부에 건의했다.
- 정부는 월1회 TF와 100일 내 지원방안으로 중앙·지방·기업 원팀 협력을 강화하겠다고 했다.
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운영계획·기업과제·충남도 기업지원 등 논의
"충청의 성장이 곧 한국 성장으로 이어질 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부(장관 김정관)가 충청권 392조원 규모 투자 프로젝트 속도를 높이기 위해 정부와 기업이 원팀으로 협력에 나선다.
산업부는 충청권 첨단산업의 선도 방안 논의를 위해 세종 정부청사에서 '충전대(충청권 첨단전력산업 대도약) 민관합동 태스크포스(TF)' 제1차 회의를 개최했다고 30일 밝혔다.
이날 회의에서는 ▲충전대 민관합동 실행TF 운영계획 ▲기업 전체 투자계획 및 기업과제 ▲충청남도 기업 지원방안 ▲SK 기업 충청권 투자계획 및 정부 건의사항 등 다양한 논의가 이루어졌다.
먼저 기업은 충청권 투자가 적기에 성과로 이어지려면 용수·전력의 안정적 공급, 세제 혜택 확대, 기반시설 확충 등 정부의 지원이 필요하다고 건의했다.
이에 정부는 기업의 투자계획이 차질 없이 이행되도록 중앙정부·지방정부가 긴밀히 협력해 애로사항을 신속히 해소하겠다고 답했다.
충전대 TF는 지난 2일 대국민 보고회에서 발표한 392조의 기업 투자가 조속히 가시화될 수 있도록 중앙정부, 지방정부, 투자기업 간 협력을 강화해 나갈 계획이다.
이를 위해 월1회 정기적으로 실행TF를 개최하고, 100일 내 '충청권 기업투자 범부처 지원방안' 발표를 추진할 방침이다.
박동일 산업부 산업정책실장은 "충청의 성장이 곧 대한민국의 성장으로 이어질 것"이라며 "중앙정부, 지방정부, 기업이 원팀으로 협력해 투자계획이 적기에 성과를 낼 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com