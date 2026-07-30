[종합2보] 미 연준 금리 동결, 3명은 인상 주장…워시 "목표는 오직 2%"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 29일(현지시간) 기준금리를 동결했다. 다만 위원 3명이 금리 인상을 주장하며 반대표를 던졌고, 케빈 워시 의장은 물가 목표를 완화할 뜻이 없다고 못 박으며 인상 가능성을 열어뒀다.

연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 기준금리를 현행 연 3.50~3.75%로 유지한다고 밝혔다. 이번 결정은 찬성 9표, 반대 3표로 이뤄졌다.

반대표를 던진 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재와 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재는 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트(%p) 인상하기를 원했다. 세 위원 모두 인하가 아닌 인상을 주장한 소수 의견이라는 점에서, 물가 상승 압력을 둘러싼 연준 내 기류를 보여준다.

연준은 성명에서 중동 분쟁에서 비롯된 불확실성이 고조됐는데도 경제 활동이 견조한 속도로 확장하고 있다고 평가했다. 생산성 증가와 자본 투자가 강하며, 일자리 증가가 노동력 규모에 보조를 맞추고 실업률은 거의 변하지 않았다고 진단했다. 물가에 대해서는 연준의 2% 목표에 비해 여전히 높은 수준이라며, 에너지를 포함한 일부 부문의 공급 충격이 일부 반영됐다고 설명했다. 연준은 성명에서 "물가 안정을 이뤄낼 것"이라고 강조했다.

◆ 워시 "느슨한 물가 목표는 없다"

워시 의장은 회의 후 기자회견에서 연준이 2% 목표보다 높은 '암묵적 목표(soft target)'를 두고 있다는 인식을 강하게 부인했다. 그는 "일부 가계와 기업, 시장 전문가들 사이에는 5년간의 높은 인플레이션으로 연준의 암묵적 물가 목표가 2%보다 높은 것 아니냐는 잘못된 인상이 남아 있다"며 "다시 한번 분명히 말하겠다. 느슨한 물가 목표는 없다. 이 위원회가 지켜보는 한 그렇다. 오직 하나의 목표가 있을 뿐이며, 그것은 2%"라고 강조했다.

워시 의장은 물가가 계속 높으면 금리를 올릴 수 있다고 밝혔다. 그는 "전망 기간 내내 인플레이션이 계속 높은 수준을 유지한다면, 금리가 그 해결책의 일부가 될 수 있다"고 말했다.

다만 그는 이번 동결을 소극적 '멈춤'으로 규정하는 데는 선을 그었다. 금리를 올리거나 내리는 대신 '동결(pause)'한 것 아니냐는 질문에 워시 의장은 "우리가 한 일을 동결 같은 것으로 규정하지 않겠다"며 "경제 상황에 대한 엄밀한 검토였고, 앞으로 풀어야 할 크고 어려운 질문들을 살펴본 것"이라고 답했다. 이어 이번 결정이 "이야기의 끝이 아니라 시작"이라고 덧붙였다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.30 mj72284@newspim.com

◆ "반대 3표는 건강한 집안싸움"

워시 의장은 3명의 반대표를 연준 내 분열이 아닌 건강한 정책 결정 과정의 신호로 규정했다. 그는 "나는 '건강한 집안싸움'을 요청했고, 그것을 얻었다"며 "그것이 바로 목적이고 의도된 설계"라고 말했다. 그러면서 "회의장에서 우리가 내린 결정에 대한 지지가 압도적 다수였다"고 덧붙였다.

워시 의장은 지난 회의 이후 미 국채 수익률이 오른 점도 반겼다. 그는 "시장의 관심이 실제 데이터와 실질적인 경제 상황에 모아졌다"며 "가격이 새로 들어오는 정보에 실시간으로 반응했다"고 말했다. 이어 "시장 참가자들이 심판이 아니라 공을 보고 플레이하는 법을 배우고 있다"고 말했다. 그는 최근 장기 금리 상승이 연준의 인상 필요성을 알리는 신호라는 해석에는 반박하며, 채권시장이 경제와 노동시장을 견조하게 본 결과이자 연준이 시장을 이끌려 하지 않은 결과라고 설명했다.

워시 의장은 시장이 연준의 안내 없이도 통화 긴축을 가격에 반영해 온 점을 주목하면서도, 트레이더와 투자자들의 움직임을 그대로 따를 의무는 없다고 선을 그었다. 그는 "회의 사이 기간에 시장이 우리에게 반응하지 않고 있다는 점에서 안도했다"며 이를 유용한 흐름이라고 평가했다. 다만 "우리는 특정 시장 움직임을 지지하지는 않지만, 깊은 관심을 갖고 관찰한다"고 덧붙였다. 연준이 항상 관심의 중심에 있을 필요는 없다는 것이다.

◆ 시장선 "말뿐" 비판도

시장에서는 워시 의장의 강경한 언사와 실제 동결 사이의 괴리를 지적하는 목소리가 나왔다. 인플레이션이 2% 목표의 거의 두 배에 이르는데도 금리를 묶어뒀기 때문이다.

FWD본즈의 크리스 럽키 수석 이코노미스트는 워시 의장이 즐겨 쓰는 "인플레이션은 선택"이라는 표현을 빌려 "인플레이션이 선택이라면, 오늘 연준 회의는 주된 수단인 금리로 이를 통제하려는 어떤 조짐도 보이지 않았다"고 비판했다. 그는 성명에 포워드가이던스(선제 안내)가 없어 9월 회의 전망을 알 수 없게 됐다고 지적했다.

르네상스 매크로 리서치의 닐 두타 경제 부문 책임자도 "물가가 저절로 둔화하거나 연준이 금리를 올리거나 둘 중 하나여야 한다"며 "이 시점에서 계속 아무것도 하지 않을 수는 없다"고 말했다. 그는 "데이터가 그들을 구해주거나, 아니면 9월에 인상하거나 둘 중 하나"라고 덧붙였다.

금융시장은 오는 9월 연준이 금리 인상에 나설 것으로 보고 있다. CME 그룹 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 0.25%p의 금리 인상에 나설 가능성을 60%로 반영했다.

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