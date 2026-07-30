[오늘의 정치일정] 7월 30일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 해외순방 진행했고 각 부처는 통상업무와 회의·간담회 일정 소화했다
- 여야는 30일 오전 최고위원회·정책조정회의와 의원총회 등 당내 회의 이어갔다
- 여야는 오후 국회 본회의와 보완수사권 폐지 강행처리 규탄대회 등 정치 일정 진행했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
남미 출장(정상 수행)
-1차관
통상 업무
-2차관
통상 업무
<통일부>
-장관
연가
-차관
10:00 차관회의 참석
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의 참석
<국가보훈부>
-장관
14:00 국립묘지 간담회 (서울지방보훈청)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
10:30 김종훈 진보당 대표 접견(국회 본관 당대표회의실)
13:30 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:20 의원총회(국회 본관 246호)
의원총회 직후 더불어민주당 보완수사권 폐지 강행처리 규탄대회(국회 본관 로텐더홀)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 나경원·임이자 의원 주최 <'노란봉투법·주52시간 규제 부작용과 국민 일자리 보호를 위한 노동 정책의 미래' 토론회>(국회 의원회관 제9간담회의실)
13:20 의원총회(국회 본관 246호)
의원총회 직후 더불어민주당 보완수사권 폐지 강행처리 규탄대회(국회 본관 로텐더홀)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:00 국토교통위원회 전체회의(국회 본관 529호)
13:20 의원총회(국회 본관 246호)
의원총회 직후 더불어민주당 보완수사권 폐지 강행처리 규탄대회(국회 본관 로텐더홀)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
통상 업무
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회 및 국회의원단, 끝까지간다 연석회의 (국회 로텐더홀 계단 상황실)
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 (본관 501호)
11:10 신임지도부 사회민주당 한창민 당대표 예방(의원회관 502호)
14:00 본회의 (본회의장)
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회 및 국회의원단, 끝까지간다 연석회의 (국회 로텐더홀 계단 상황실)
14:00 본회의 (본회의장)