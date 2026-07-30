사회문제 해결 창업팀 뽑는다…최대 1억5000만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부가 30일부터 사회혁신 소셜벤처 리그 참가자를 모집해 최대 1억5000만원 사업화 자금을 지원했다.
- 예비창업자와 창업 7년 이내 기업을 대상으로 돌봄·일자리·에너지·AI·자원순환 등 5개 분야 사회문제 해결 솔루션을 공모했다.
- 서류·발표·최종평가를 거쳐 10개 안팎을 선정해 장관표창과 자금을 차등 지원하고 노용석 차관은 소셜벤처 육성을 강조했다.
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예비창업자·7년 이내 기업 대상
8월 19일까지 온라인 접수
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 돌봄과 일자리, 에너지 비용 등 사회문제를 혁신적인 기술과 아이디어로 해결할 창업가를 발굴해 최대 1억5000만원의 사업화 자금을 지원한다.
중소벤처기업부는 오는 30일부터 다음달 19일까지 '모두의 창업-사회혁신 소셜벤처 리그' 참가자를 모집한다고 밝혔다.
지원 대상은 사회문제 해결 방안을 보유한 예비창업자와 창업 후 7년 이내 기업이다.
해결 과제는 ▲지역사회 돌봄 공백 해소 ▲일자리와 사회참여 확대 ▲중소사업장·취약계층의 에너지 비용 및 효율 개선 ▲인공지능(AI)을 활용한 소상공인·중소기업 생산성 향상 ▲자원순환 촉진과 폐기물 문제 해결 등 5개 분야다.
중기부는 서류평가를 통해 100개사 안팎을 선발하고 기업당 200만원의 활동비를 지원한다.
이후 발표평가로 40개사 안팎을 추려 솔루션 고도화와 현장 적용성 검토, 공공데이터 활용, 투자·판로 연계 등에 기업당 500만원 상당의 멘토링을 제공한다. 기술보증기금 평가를 거쳐 임팩트 보증도 연계할 예정이다.
최종평가는 오는 12월 '2026년 벤처주간' 행사에서 대국민 공개 발표 방식으로 진행된다. 최종 선정되는 10개사 안팎에는 장관표창과 사업화 자금을 지원한다.
최우수상 1개팀에는 1억5000만원, 우수상 4개팀에는 각각 1억원, 장려상 5개팀에는 각각 8000만원을 지급할 예정이다. 지원 기업 수와 금액은 평가 결과에 따라 달라질 수 있다.
참가 희망자는 다음 달 19일 오후 6시까지 기술보증기금 원(ONE) 플랫폼을 통해 온라인으로 신청하면 된다.
노용석 중기부 제1차관은 "소셜벤처는 선한 가치만 추구하는 기업이 아니라 시장의 실패와 사회적 난제를 새로운 기술과 사업 기회로 전환하는 혁신기업"이라며 "창업가들이 혁신성과 성장성을 갖춘 소셜벤처로 도약하도록 지원하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com