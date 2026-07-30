무신사 뷰티, 성수동서 '무뷰페 인 성수' 개최…65개 브랜드 참여

AI 핵심 요약beta
- 무신사 뷰티가 8월 21일부터 23일까지 성수동서 무뷰페 in 성수를 연다.
- 올해 3회 행사에는 65개 뷰티 브랜드와 협업 한정품이 처음 공개된다.
- 무신사 메가스토어 성수서 스쿱 이벤트도 8월 20일부터 23일까지 진행된다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사 뷰티가 다음 달 21일부터 23일까지 사흘간 성수동 전역에서 오프라인 뷰티 페스타 '무뷰페 in 성수'를 개최한다.
올해로 3회째를 맞는 무뷰페 인 성수는 메인 팝업 공간인 '무뷰페홀·넥스트 뷰티홀'부터 무신사 뷰티 첫 상설 매장인 '무신사 메가스토어 성수'까지 성수동 일대를 하나의 '뷰티 로드맵'으로 연결해 운영한다. 올해는 국내 인기 패션 브랜드와 협업한 한정 상품을 처음 선보이며 패션과 뷰티를 잇는 차별화된 브랜드 경험을 제공한다.
올해 행사에는 총 65개의 라이징 뷰티 브랜드가 참여한다. 이 가운데 자빈드서울, 오드타입, 피브, 롬앤, 베리웨이 등 5개 브랜드는 각각 기호, 허그유어스킨, 해브어웨일, 로라로라, 파인드카푸어와 협업한 한정 상품을 '오직 무신사 뷰티 컬래버존'에서 처음 선보인다. 글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스와 협업한 특별존에서는 신진 브랜드 20곳도 소개된다.
무신사 메가스토어 성수에서는 8월 20일부터 23일까지 나흘간 '무뷰페 스쿱 이벤트'가 진행된다. 정해진 크기의 스쿱으로 뷰티 제품을 직접 담아 가져갈 수 있는 체험형 프로그램으로, 티켓 구매 고객은 물론 제휴 브랜드 매장에서 영수증을 인증한 일반 고객도 1회 참여할 수 있다.
무신사 뷰티 관계자는 "올해는 무신사에서만 만날 수 있는 새로운 브랜드와 패션·뷰티를 결합한 콘텐츠를 통해 차별화된 경험을 즐길 수 있도록 준비했다"라고 말했다.
fineview@newspim.com