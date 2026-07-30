[종합] 미 연준, 기준금리 3.50~3.75% 동결…3명은 인상 주장

AI 핵심 요약beta
- 미 연준이 29일 기준금리를 연 3.50~3.75%로 동결했다.
- 이번 결정은 9명 찬성, 3명은 0.25%p 인상 주장했다.
- 연준은 경기 확장과 물가 압력 속 물가안정을 재확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 29일(현지시간) 기준금리를 동결했다. 다만 위원 3명은 금리 인상 소수 의견을 냈다.
연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 기준금리를 현행 연 3.50~3.75%로 유지한다고 밝혔다. 이번 결정은 찬성 9표, 반대 3표로 이뤄졌다. 앞서 금융시장은 연준이 이번 회의에서 금리를 동결할 것으로 기대했었다.
반대표를 던진 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재와 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재는 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트(%p) 인상하기를 원했다. 세 위원 모두 인하가 아닌 인상을 주장한 소수 의견이라는 점에서, 최근 물가 상승 압력을 둘러싼 연준 내 기류를 보여준다.
연준은 성명에서 은행 시스템에 충분한 지급준비금을 유지하는 정책을 이어가고 있다고 밝혔다.
연준은 경제 상황에 대해 중동 분쟁에서 비롯된 불확실성이 고조됐는데도 경제 활동이 견조한 속도로 확장하고 있다고 평가했다. 생산성 증가와 자본 투자가 강하며, 일자리 증가가 노동력 규모에 보조를 맞추고 실업률은 거의 변하지 않았다고 진단했다.
물가에 대해서는 연준의 2% 목표에 비해 여전히 높은 수준이라고 지적하고 에너지를 포함한 일부 부문의 가격을 끌어올린 공급 충격이 일부 반영됐다고 설명했다. 연준은 "물가 안정을 이뤄낼 것"이라고 강조했다.
mj72284@newspim.com