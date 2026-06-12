현대차, 월드컵 연계 '르르르' 캐릭터 이벤트 한강공원서 진행

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6월 12~14일, 26~28일 뚝섬한강공원서 포토존·체험 프로그램 운영

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 FIFA 월드컵 2026을 맞아 서울 뚝섬한강공원에서 캐릭터 '르르르'를 주제로 한 고객 체험 이벤트를 개최한다.

'르르르의 시티뚜어 X 한강플플' 행사는 6월 12~14일, 26~28일 총 6일간 한강공원 내 복합문화공간 '한강플플'에서 열린다. 현대차는 서울시 미래한강본부와 협력한다.

행사장에는 야외와 실내 포토존이 마련된다. 야외에는 축구 그라운드를 형상화한 공간에 높이 6m의 대형 '르르르' 조형물이 설치되고, 실내에는 손흥민 축구 대표팀 주장과 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스', 르르르가 번갈아 화면에 등장하는 '트라이비전' 포토존이 조성된다. 트라이비전 포토존은 12~28일 상시 운영된다.

'르르르의 시티뚜어 X 한강플플' 대표 이미지 [사진=현대차]

현대차는 월드컵 공인구를 활용한 리프팅 챌린지와 앉아서 즐기는 축구 게임 등 참여형 프로그램을 운영한다. 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘'를 전시해 V2L(Vehicle to Load) 기능을 시연하고, 차량의 넓은 트렁크 공간을 부스로 활용해 르르르 굿즈를 판매한다.

르르르는 2019년 탄생한 현대차 캐릭터로, 2024년 리뉴얼 이후 '차 회사는 다니지만 차가 없는 뚜벅이'라는 콘셉트로 SNS를 중심으로 청년층과 소통하고 있다. 현대차는 지난 5월 여의도에서 열린 '책읽는 한강공원' 행사에도 참여하며 '르르르의 시티뚜어' 시리즈를 진행 중이다.

y2kid@newspim.com