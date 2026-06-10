현대차, 에픽게임즈와 FIFA 월드컵 캠페인 게임으로 확장

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 10일 에픽게임즈와 협업해 월드컵 연계 게임 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 로켓리그·포트나이트에서 아이오닉6 N Line 차량과 월드컵 후원 데칼 제공 미션을 운영한다
- 현대 모터스튜디오 월드컵 전시·체험존을 마련하고, 1999년부터 27년간 월드컵을 후원해왔다
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로켓리그·포트나이트서 아이오닉 6 N Line 아이템 제공
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 2026 FIFA 월드컵 공식 모빌리티 파트너로서 에픽게임즈와 협업해 '로켓리그'와 '포트나이트'에서 월드컵 연계 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.
로켓리그에서는 6월 11일부터 7월 19일까지 '아이오닉 6 N Line' 차량 아이템과 월드컵 후원 전용 데칼을 선보인다. 게임 유저는 월드컵 본선 진출 48개국 중 하나를 선택해 국가 대표로 참여할 수 있으며, 경기 중 골을 넣을 때마다 해당 국가의 점수가 누적된다. 이벤트 기간 동안 10개의 퀘스트를 완료하면 아이오닉 6 N Line 차량 아이템을 획득할 수 있고, 해당 차량으로 8000m 이상 주행하면 월드컵 후원 전용 데칼이 지급된다.
현대차는 로켓리그 인플루언서 및 프로게이머와 협업해 'Next Starts Now Cup, presented by Hyundai' 토너먼트를 진행한다. 아이오닉 6 N Line 차량만으로 참여하는 이 토너먼트는 참여 인플루언서들의 개인 채널 라이브 스트리밍으로 송출될 예정이다.
포트나이트에서는 6월 25일부터 7월 19일까지 주간 단위 미션을 진행한다. 게임 유저들은 미션을 달성해 게임 내 주요 이동수단으로 활용 가능한 아이오닉 6 N Line 차량 아이템과 월드컵 후원 전용 데칼을 획득할 수 있다.
오프라인 활동도 병행한다. 현대 모터스튜디오 전 거점에서 월드컵 테마 전시를 운영하며, 고양 및 부산 지역에는 게임 체험존을 마련해 방문객들이 게임 속 아이오닉 6 N Line을 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다.
현대차는 1999년부터 약 27년간 FIFA 월드컵을 후원해오고 있다.
y2kid@newspim.com