현대차, 뉴욕에 FIFA 월드컵 기념 박물관 특별 전시

월드컵 100년 역사 조명하는 특별전시 7월 19일까지



[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차는 8일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 록펠러 센터에서 FIFA 뮤지엄 개관식을 열고, 11일부터 7월 19일까지 'FIFA 월드컵 2026™' 기념 전시를 개최한다고 9일 밝혔다.

개관식에는 지성원 브랜드마케팅본부장 부사장, FIFA 지아니 인판티노 회장, 마르코 파초네 FIFA 뮤지엄 관장, 이탈리아 국가대표 출신 로베르토 바조, 마르코 마테라치, 크리스티안 비에리 등이 참석했다.

전시는 1930년 첫 월드컵부터 현재까지의 주요 장면을 소개한다. 역대 대회의 상징적 유니폼과 유물, 월드컵의 스포츠·문화적 영향을 체험할 수 있는 디지털 콘텐츠, 각 시대 챔피언을 조명한 전시 등이 마련된다. 2006년 독일 월드컵부터 이어져 온 'Be There With Hyundai' 공모전 수상작도 함께 전시된다. 올해는 '최고의 응원'을 주제로 월드컵 본선 진출 48개국 중 응원하는 팀을 그림으로 표현하는 어린이 공모전 형태로 진행됐다.

FIFA 뮤지엄 개관식에서 월드컵 첫 우승 트로피인 줄리메(Jules Rimet)컵 언베일에 참석한 (왼쪽부터) 현대차 브랜드마케팅본부장 지성원 부사장, FIFA 뮤지엄 마르코 파초네(Marco Fazzone) 관장 , FIFA 지아니 인판티노(Gianni Infantino) 회장, 뉴욕뉴저지 월드컵 개최위원회 알렉스 라스리(Alex Lasry) CEO [사진=현대차]

현대차는 1999년부터 FIFA 공식 파트너로 활동해왔으며, 2018년 러시아 월드컵부터 주요 개최 도시에서 FIFA 뮤지엄을 운영해왔다. 이번 전시는 록펠러센터 내 '라디오 파크'에 조성됐으며, 월드컵 기간 한 달간 'Legacies of Champions'를 주제로 무료 운영된다.

전시장에는 보스턴 다이나믹스의 4족 보행 로봇 '스팟'과 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 관람객을 맞이한다. 7월 6일부터 운영되는 야외 공간에는 축구장을 모티브로 한 체험존이 마련돼 관람객이 퀴즈 및 슈팅 게임에 참여할 수 있다. 참가자들에게는 아이오닉9의 V2L(Vehicle-to-Load) 기능으로 연결된 공기펌프로 바람을 넣은 기념 풍선이 제공되며, V2L 기술을 활용한 냉방 시스템 체험, 스팟의 응원 퍼포먼스, 스타디움형 LED 전광판 등도 운영된다.

지성원 부사장은 "이번 전시는 축구의 역사를 기념하고 세대를 넘어 사람들을 연결하며 축구의 힘을 조명한다"며 "전 세계를 하나로 잇는 축구의 가치는 현대차가 이 스포츠를 후원하는 이유"라고 말했다.

전시는 록펠러센터 공식 홈페이지를 통한 사전 예약 또는 현장 예약으로 무료 관람할 수 있다.

y2kid@newspim.com