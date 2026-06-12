노랑풍선, '여행 예약 골든타임' 프로모션 진행

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지역별 쿠폰·추천상품으로 여름 여행 수요 대응

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 오는 28일까지 여름휴가 예약 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 프로모션은 최근 예약 데이터를 바탕으로 인기 여행상품과 지역별 할인 혜택, 시즌 추천 상품, 국내외 항공·호텔 상품을 선보인다. 예약 많은 상품 10개, 여름 휴가 쿠폰·경품, 올여름 추천 상품, 항공·호텔 자유여행 등 4개 카테고리로 구성됐다.

회사에 따르면 인기 상품 코너에서는 백두산·연길, 북해도, 몽골 울란바토르, 이탈리아 일주 등 여름철 수요가 높은 상품들을 소개한다. 고객들이 최근 예약 트렌드를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

노랑풍선 '여행 예약 골든타임' 프로모션. [사진=노랑풍선]

또한 6~8월 출발 상품을 예약하는 고객에게는 지역별 할인 쿠폰을 제공한다. 미주 최대 45만원, 유럽 최대 20만원, 대양주 최대 12만원, 중국 최대 10만원, 동남아 최대 8만원, 괌·사이판 최대 7만원, 일본 최대 6만원의 휴가지원금 쿠폰을 사용할 수 있다. 프로모션 기간 내 해당 상품을 예약하고 결제를 완료한 고객 중 추첨을 통해 노랑풍선 시티버스 탑승권 1매(50명)와 노랑풍선 포인트 3만원(50명)을 증정할 예정이다.

여름 시즌 한정 추천 상품 코너에서는 6~8월에 떠나기 좋은 여행지를 선보인다. 여름철에만 경험할 수 있는 자연경관과 계절적 매력을 갖춘 여행지를 중심으로 구성했으며, 일부 상품은 초특가로 운영한다. 추천 항공·호텔 코너에서는 자유여행을 계획하는 고객들을 위해 국내는 물론 해외 주요 여행지의 항공권과 호텔 상품을 함께 소개한다.

노랑풍선 관계자는 "여름휴가를 준비하는 고객들이 최근 예약 트렌드와 할인 혜택, 추천 상품 등을 한 번에 확인할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "여행 스타일에 맞는 다양한 선택지를 제공할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com