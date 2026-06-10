노랑풍선, 티웨이항공 국제선 특가 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선은 10일 티웨이항공 국제선 특가전을 진행했다
- 10일부터 14일까지 예약·10월24일까지 출발 가능하며 항공·호텔 할인쿠폰과 카드사 최대 15% 혜택을 제공했다
- 댓글·퀴즈·추첨을 통해 항공기 모형과 시티투어버스 이용권 등 경품을 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선은 10일 오후 2시 라이브커머스 채널 '옐로LIVE'를 통해 티웨이항공 국제선 전 노선 특가 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
회사에 따르면 6월 유류할증료 인하에 맞춰 마련된 이번 행사는 이날부터 14일까지 예약 가능하며, 출발은 10일부터 10월 24일까지 가능하다. 추석 연휴 출발 일정도 포함돼 있다. 인천 외에도 부산, 청주, 대구, 제주 등 지방 공항 출발 노선을 구성했다. 일반석과 비즈니스 세이버 좌석 모두 특가 대상에 포함된다.
또한 방송 중 1시간 동안 선착순 30명에게 최대 10%(최대 3만원) 할인쿠폰을 제공한다. 방송 종료 후 6월 14일까지 사용 가능한 1만원 할인쿠폰(20만원 이상 결제 시)도 별도로 지급된다.
도쿄, 오사카, 후쿠오카, 다낭, 방콕, 밴쿠버, 파리 등 주요 취항지 호텔 예약 시 사용할 수 있는 10% 할인쿠폰(최대 10만원)을 선착순 100명에게 제공한다. NH농협카드, 삼성카드, 우리카드, 현대카드 이용 고객에게는 최대 15% 카드사 할인 혜택도 적용된다.
경품 이벤트로는 구매 고객 대상 댓글 이벤트를 통해 A330 항공기 모형(1팀)과 로밍도깨비 2만원권(10팀)을 증정한다. 퀴즈 이벤트를 통해 CU 모바일 상품권 1만원권(10팀)을 제공하며, 상품 구매 고객 추첨을 통해 노랑풍선 시티투어버스 이용권 2매를 25팀에게 증정할 예정이다.
노랑풍선 관계자는 "유류할증료 인하로 해외여행 비용 부담이 낮아진 시점에 맞춰 티웨이항공 국제선 전 노선을 합리적인 가격으로 예약할 수 있는 기회를 마련했다"며 "지방 출발 노선까지 준비한 만큼 보다 많은 고객들이 편리하게 해외여행을 계획하길 바란다"고 말했다.
nylee54@newspim.com