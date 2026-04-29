[금/유가] 호르무즈 차질이 UAE의 OPEC 탈퇴 충격 압도하며 유가 상승…금 하락

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UAE, OPEC 및 OPEC+에서 탈퇴

트럼프, 최신 이란 협상안에 불만

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC) 회원국 지위를 내려놓고 독자적인 증산 전략에 나서기로 한 결정에도 불구하고, 계속되는 호르무즈 해협 폐쇄 상황으로 인해 28일(현지시각) 국제유가는 3% 상승 마감했다. 금값은 인플레이션 우려 속에 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 3.56달러(3.7%) 상승한 99.93달러에 거래를 마쳤다. 장중 한때는 4월 13일 이후 처음으로 배럴당 100달러를 웃돌기도 했다.

런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 배럴당 3.03달러(2.8%) 오른 111.26달러에 마감했으며, 이는 7거래일 연속 상승이다.

다만 유가 상승폭은 UAE가 5월 1일부로 OPEC+를 탈퇴하겠다고 발표한 이후 일부 줄었다.

OPEC+ 내 네 번째 규모의 산유국인 UAE의 탈퇴는 감산 규율에서 벗어난 증산 가능성을 키워 공급 확대 기대를 자극하는 만큼 단기적으로는 유가 하락 압력 요인으로 해석될 수 있다.



어게인캐피탈의 파트너인 존 킬더프는 "평상시라면 이는 유가에 매우 부정적인 뉴스로, 큰 폭의 매도세를 촉발했을 것"이라고 말했다. 그는 UAE가 단기간에 하루 100만~150만 배럴의 생산량을 빠르게 늘릴 수 있다고 추정했다.

다만 그는 "하지만 호르무즈 해협이 사실상 닫혀 있는 상황에서는 그 물량이 나갈 곳이 없다"며 "따라서 유가는 완만하게 계속 상승하는 흐름을 이어갈 가능성이 크다"고 덧붙였다.

로이터통신은 미국 정부 관료를 인용해 트럼프 대통령이 이란의 최신 협상안에 불만족스러워하고 있다고 전했다.

앞서 이란은 핵 협상을 나중으로 미루고 호르무즈 해협 재개와 전쟁 종식을 먼저 해결하자는 단계적 협상안을 제시했으나 미국 측은 이를 수용하기 어렵다는 입장인 것으로 전해진다.

선박 추적 데이터에 따르면 해당 지역에서는 심각한 차질이 나타나고 있으며, 미국의 봉쇄로 인해 이란 유조선 6척이 회항한 것으로 나타났다. 다만 일부 선박 이동은 여전히 이어지고 있다.

로이터통신은 운항 데이터를 인용, 파나마 선적 유조선 '이데미쓰 마루(Idemitsu Maru)'는 사우디 원유 200만 배럴을 싣고 화요일 호르무즈 해협을 통과했다고 전했다. 또한 UAE의 아부다비국영석유회사(ADNOC)가 관리하는 LNG 선박도 해협을 건넜다. 해당 ADNOC 선박은 2월 28일 이란 전쟁이 시작된 이후 처음으로 호르무즈 해협을 통과한 '적재 완료 LNG 운반선'이었다.

이날 세계은행은 중동 지역의 가장 심각한 공급 차질이 5월까지 완화된다 하더라도 2026년 글로벌 에너지 가격이 24% 상승해 러시아의 우크라이나 침공 이후 최고 수준에 이를 수 있다고 밝혔다.

세계은행의 기본 시나리오는 호르무즈 해협을 통한 해운이 10월까지 점진적으로 회복된다는 가정에 기반하지만, 세계은행은 가격 상승 리스크가 "뚜렷하게 상방(상승) 쪽으로 기울어져 있다"고 경고했다.

금괴 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 금값 하락, 연준 회의 주목

중동 긴장으로 인플레이션 우려가 지속된 탓에 금값은 하락세를 이어갔다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 1.8% 하락한 온스당 4,608.40달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 29일 오전 2시 42분 기준 1.7% 하락한 온스당 4,600.61달러를 기록했다. 장중에는 4월 2일 이후 최저 수준까지 밀리기도 했다.

제이너 메탈스 부사장 겸 수석 금속 전략가 피터 그랜트는 "중동 평화 프로세스에 대한 비관론이 다시 살아났다"며 "트럼프 행정부가 이란의 최신 제안을 거부했고, 그 결과 호르무즈 해협은 계속 폐쇄된 상태"라고 말했다.

그는 이어 "이로 인해 유가가 상승했고, 이번 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 인플레이션 우려가 다시 부각됐다"며 "그 결과 금값이 4주 만의 최저 수준으로 밀렸다"고 덧붙였다.

투자자들은 수요일 종료되는 이틀 간의 연준 회의에서 기준금리가 동결될 것으로 예상하고 있다. 또한 제롬 파월 연준 의장의 발언을 면밀히 주시할 전망이다.

이번 주에는 유럽중앙은행(ECB), 영국 중앙은행(BOE), 캐나다 중앙은행(BOC) 등 주요 중앙은행들의 정책 결정도 투자자들의 관심 대상이다.

kwonjiun@newspim.com