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2026.04.29 (수)
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[금/유가] 호르무즈 차질이 UAE의 OPEC 탈퇴 충격 압도하며 유가 상승…금 하락

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AI 핵심 요약

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  • UAE의 OPEC+ 탈퇴 발표에도 호르무즈 해협 폐쇄로 28일 국제유가는 3% 상승 마감했다.
  • WTI 유가는 배럴당 99.93달러로 올랐고 브렌트유는 111.26달러에 거래를 마쳤다.
  • 중동 긴장으로 인플레이션 우려가 커지면서 금값은 4주 만의 최저치인 온스당 4600달러대로 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

UAE, OPEC 및 OPEC+에서 탈퇴
트럼프, 최신 이란 협상안에 불만

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC) 회원국 지위를 내려놓고 독자적인 증산 전략에 나서기로 한 결정에도 불구하고, 계속되는 호르무즈 해협 폐쇄 상황으로 인해 28일(현지시각) 국제유가는 3% 상승 마감했다. 금값은 인플레이션 우려 속에 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 3.56달러(3.7%) 상승한 99.93달러에 거래를 마쳤다. 장중 한때는 4월 13일 이후 처음으로 배럴당 100달러를 웃돌기도 했다.

런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 배럴당 3.03달러(2.8%) 오른 111.26달러에 마감했으며, 이는 7거래일 연속 상승이다.

다만 유가 상승폭은 UAE가 5월 1일부로 OPEC+를 탈퇴하겠다고 발표한 이후 일부 줄었다.

OPEC+ 내 네 번째 규모의 산유국인 UAE의 탈퇴는 감산 규율에서 벗어난 증산 가능성을 키워 공급 확대 기대를 자극하는 만큼 단기적으로는 유가 하락 압력 요인으로 해석될 수 있다.
 
어게인캐피탈의 파트너인 존 킬더프는 "평상시라면 이는 유가에 매우 부정적인 뉴스로, 큰 폭의 매도세를 촉발했을 것"이라고 말했다. 그는 UAE가 단기간에 하루 100만~150만 배럴의 생산량을 빠르게 늘릴 수 있다고 추정했다.

다만 그는 "하지만 호르무즈 해협이 사실상 닫혀 있는 상황에서는 그 물량이 나갈 곳이 없다"며 "따라서 유가는 완만하게 계속 상승하는 흐름을 이어갈 가능성이 크다"고 덧붙였다.

로이터통신은 미국 정부 관료를 인용해 트럼프 대통령이 이란의 최신 협상안에 불만족스러워하고 있다고 전했다.

앞서 이란은 핵 협상을 나중으로 미루고 호르무즈 해협 재개와 전쟁 종식을 먼저 해결하자는 단계적 협상안을 제시했으나 미국 측은 이를 수용하기 어렵다는 입장인 것으로 전해진다.

선박 추적 데이터에 따르면 해당 지역에서는 심각한 차질이 나타나고 있으며, 미국의 봉쇄로 인해 이란 유조선 6척이 회항한 것으로 나타났다. 다만 일부 선박 이동은 여전히 이어지고 있다.

로이터통신은 운항 데이터를 인용, 파나마 선적 유조선 '이데미쓰 마루(Idemitsu Maru)'는 사우디 원유 200만 배럴을 싣고 화요일 호르무즈 해협을 통과했다고 전했다. 또한 UAE의 아부다비국영석유회사(ADNOC)가 관리하는 LNG 선박도 해협을 건넜다. 해당 ADNOC 선박은 2월 28일 이란 전쟁이 시작된 이후 처음으로 호르무즈 해협을 통과한 '적재 완료 LNG 운반선'이었다.

이날 세계은행은 중동 지역의 가장 심각한 공급 차질이 5월까지 완화된다 하더라도 2026년 글로벌 에너지 가격이 24% 상승해 러시아의 우크라이나 침공 이후 최고 수준에 이를 수 있다고 밝혔다.

세계은행의 기본 시나리오는 호르무즈 해협을 통한 해운이 10월까지 점진적으로 회복된다는 가정에 기반하지만, 세계은행은 가격 상승 리스크가 "뚜렷하게 상방(상승) 쪽으로 기울어져 있다"고 경고했다.

금괴 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 금값 하락, 연준 회의 주목

중동 긴장으로 인플레이션 우려가 지속된 탓에 금값은 하락세를 이어갔다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 1.8% 하락한 온스당 4,608.40달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 29일 오전 2시 42분 기준 1.7% 하락한 온스당 4,600.61달러를 기록했다. 장중에는 4월 2일 이후 최저 수준까지 밀리기도 했다.

제이너 메탈스 부사장 겸 수석 금속 전략가 피터 그랜트는 "중동 평화 프로세스에 대한 비관론이 다시 살아났다"며 "트럼프 행정부가 이란의 최신 제안을 거부했고, 그 결과 호르무즈 해협은 계속 폐쇄된 상태"라고 말했다.

그는 이어 "이로 인해 유가가 상승했고, 이번 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 인플레이션 우려가 다시 부각됐다"며 "그 결과 금값이 4주 만의 최저 수준으로 밀렸다"고 덧붙였다.

투자자들은 수요일 종료되는 이틀 간의 연준 회의에서 기준금리가 동결될 것으로 예상하고 있다. 또한 제롬 파월 연준 의장의 발언을 면밀히 주시할 전망이다.

이번 주에는 유럽중앙은행(ECB), 영국 중앙은행(BOE), 캐나다 중앙은행(BOC) 등 주요 중앙은행들의 정책 결정도 투자자들의 관심 대상이다.

kwonjiun@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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