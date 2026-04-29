[오늘날씨] 출근길 '쌀쌀' 낮 기온 20도 안팎…전국 대체로 흐림

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 29일 전국 흐리고 제주도에 약한 비를 예보했다.
- 아침 5~12도 쌀쌀하나 낮 14~21도로 일교차가 크다.
- 미세먼지 오전 좋음 오후 보통이며 바다 물결은 0.5~2.5m다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 29일 아침에는 다소 쌀쌀한 날씨를 보이다 낮에는 20도 안팎으로 일교차가 크게 나타나겠다. 전국은 대체로 흐리고 제주도에는 약한 비가 내리겠다.
기상청에 따르면 이날 전국은 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠고, 제주도는 중국 남부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받겠다.
중부지방은 구름이 많다 늦은 오후부터 차차 맑아지겠다. 전라도와 경북남부, 경남지역은 대체로 흐리다가 차차 개겠다. 제주도에는 밤부터 5mm 안팎에 비가 내리겠다.
아침 최저기온은 5~12도다. 지역별로는 ▲서울 8도 ▲인천 9도 ▲춘천 6도 ▲강릉 7도 ▲대전 8도 ▲대구 9도 ▲부산 12도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲제주 12도다.
낮 최고기온은 14~21도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 15도 ▲춘천 20도 ▲강릉 18도 ▲대전 20도 ▲대구 20도 ▲부산 18도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲제주 16도다.
미세먼지 농도는 전국이 오전 '좋음', 오후 '보통'을 기록하겠다. 바다 물결은 동해상에서 0.5~2.5m, 남해상은 0.5~2.0m, 서해상은 0.5~1.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com