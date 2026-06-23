한-필리핀 방산군수공동위, 전 수명주기 동맹으로 군 현대화·MRO 협력 확대

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마닐라서 제27차 공동위… 정상회담 후속조치로 방산·군수 협력 격상

유지보수까지 명문화… FA-50·호위함 잇단 도입한 필리핀 지원 강화

KAI·한화·HD현대중공업 등 9개사 동행… 수출·현지화·인력양성 패키지 논의

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청은 23일(현지시각) 필리핀 마닐라에서 필리핀 국방부와 제27차 한-필리핀 방산군수공동위원회를 열고 양국 간 방산·군수 협력 강화 방안을 협의했다.

이번 회의는 지난 3월 한-필리핀 정상회담에서 합의한 '지속적·호혜적 방산협력 확대'를 구체화하는 후속 조치로, 김일동 방위사업청 차장과 레네 라울 호나산 필리핀 국방부 군수획득차관보가 공동위원장을 맡았다. 회의에는 최상덕 방위사업청 함정사업부장과 필리핀 각 군 군수처장, 이상화 주필리핀한국대사가 참석해 방산협력의 '새로운 도약'을 공언했다.

23일 필리핀 마닐라에서 개최된 한-필리핀 방산군수공동위원회에서 참석자들이 양군 간 방산·군수 협력 강화 방안을 논의하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.06.23 gomsi@newspim.com

공동위 정부 분야에서는 제26차 회의 합의사항 이행 상황을 점검하고 함정사업부와 필리핀 함정 획득부서 간 교류, 이미 수출된 무기체계의 유지보수·교육훈련 등 폭넓은 의제를 논의했다.

특히 양측은 올해 3월 한-필리핀 특정 방산물자 조달 시행약정 개정을 통해 협력 범위에 '유지보수'가 명문화된 점을 부각하며, 무기체계 획득·운영·정비까지 전 수명주기에 걸친 협력 체계를 구축해 나가기로 했다. 이를 통해 인도된 한국산 무기체계 성능 유지와 전력 가동률 제고를 위한 군 현대화·MRO 협력이 본격화될 전망이다.

산업 분야 회의에는 한국항공우주산업(KAI), 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화시스템, 기아, HD현대중공업, LIG D&A, KOVICO, EOST 등 국내 방산기업 9개사가 참석, 필리핀 국방부 대표단과 수출·군수지원 현안을 논의했다.

진행 중인 각종 수출사업뿐 아니라 필리핀의 자체 방산역량 육성 기조에 맞춘 현지화·인력양성 방안도 함께 다뤄, 플랫폼 공급과 후속 군수지원, 인력 교육을 묶은 패키지 협력 구도를 모색했다. 방산기업과 정부가 동반 참여하는 이번 공동위 구성이 필리핀 내 생산·정비 기반 확충 논의로 이어질지가 관전 포인트다.

필리핀은 두 차례 FA-50 경공격기 계약을 비롯해 호위함 4척, 초계함 2척, 원해경비함 6척을 잇달아 도입하며 사실상 한국산 무기체계를 군 주력 전력으로 운용하고 있다.

양국은 2009년 최초 체결 이후 두 차례 개정된 특정 방산물자 조달 시행약정을 통해 한국 업체와 필리핀 국방부 간 수의계약이 가능한 제도적 기반을 마련해 왔으며, 또 매년 방산군수공동위를 개최하며 협력을 공고히 해왔다. 이번 '전 수명주기 협력' 합의가 향후 신규 함정·항공기 사업과 후속 군수지원 패키지를 동시에 여는 촉매제가 될 것으로 기대된다.

23일 필리핀 마닐라에서 개최된 한-필리핀 방산군수공동위원회에서 김일동 방위사업청 차장(가운데)이 기념촬영을 하고 있다. 맨왼쪽은 레네 라울 호나산 필리핀 국방부 군수획득차관보(공동위원장), 맨오른쪽은 이상화 주필리핀대사. [사진=방위사업청 제공] 2026.06.23 gomsi@newspim.com

김일동 방위사업청 차장은 "이번 공동위가 정상회담의 성과를 실질적인 협력으로 이어간 의미있는 자리"라며 "인도된 무기체계에 대한 의견 교환과 한국의 여러 무기체계에 대한 소개 등을 통해 서로에 대한 이해를 높일 수 있었다"고 평가했다. 그러면서 "방위사업청은 앞으로도 필리핀의 군 현대화와 자주국방 실현을 위해 우수한 무기체계 공급은 물론, 유지·보수·정비(MRO) 지원과 인력양성 지원, 함정사업부서 간 정례 교류협력 등을 통해 양국이 함께 성장하는 호혜적 방산 생태계를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com