이용철 방사청장, 인도 국방장관과 회동… K9 앞세워 한-인도 방산동맹 시동

K9 자주포 성공 앞세워 방산협력·인도 시장 공략 가속

'KIND-X' 출범… 한-인도 방산혁신 플랫폼 본격 가동

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이용철 방위사업청장이 20일 서울 포시즌스호텔에서 라즈나트 싱 인도 국방장관을 만나 K9 자주포 후속 사업과 신규 무기체계 협력을 포함한 한-인도 방산협력 확대 방안을 논의했다.

이번 면담은 지난 4월 이재명 대통령의 인도 국빈 방문 때 채택된 정상회담 합의를 구체화하기 위한 후속 조치다. 이번 만남은 한국형 자주포의 인도 사업 성과를 바탕으로 육·해·공 전 분야로 협력 범위를 넓히는 계기가 됐다.

양측은 K9 자주포 사업이 한-인도 방산협력의 대표적인 성공 사례라는 데 의견을 같이하고, 현재 진행 중인 사업뿐 아니라 새로운 무기체계 사업으로 협력 모델을 확대해 나가기로 했다. 이용철 청장은 "K9 자주포를 발판으로 다양한 무기체계 분야까지 협력을 계속 넓혀가길 기대한다"고 말해, 향후 추가 양산·개량 사업과 신규 포병·기동전력 협력이 추진될 여지를 시사했다.

20일 서울 포시즌스호텔에서 이용철 방위사업청장이 라즈나트 싱 인도 국방부장관(왼쪽)과 만나고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

이번 면담에서 양측은 한-인도 방산혁신 플랫폼 'KIND-X(Korea-India Defence Innovation & Accelerator Ecosystem)' 출범 문제도 중점적으로 다뤘다. KIND-X는 양국의 방산기업, 스타트업, 대학을 하나의 네트워크로 묶어 인공지능, 무인항공기(UAV) 등 신기술 기반 무기체계 개발을 함께 추진하는 협력 플랫폼이다. 공동 연구·시제·시험평가를 묶어 수행할 수 있는 통로 역할을 하게 된다.

플랫폼이 본격 가동되면 한국의 시스템·센서·소프트웨어 기술과 인도의 대규모 국방 수요, 현지 생산 기반을 결합한 공동 사업 발굴이 가능해질 것으로 정부는 보고 있다. 특히 인도 측이 추진 중인 국산화·수출 병행 전략과 한국의 방산 수출 확대 전략이 맞물리면, 제3국 공동 진출과 양국 공동 개발 무기체계의 수출 사례도 늘어날 것이란 전망이 나온다.

면담 직후 열린 '한-인도 방산 포럼'에서는 양국 정부와 기업이 참석한 가운데 방산협력 확대 방안과 중장기 협력 방향이 논의됐다. 행사 말미에는 이용철 청장과 라즈나트 싱 장관이 지켜보는 가운데 한화에어로스페이스, 한화시스템이 인도의 대표 방산기업인 라센앤드투브로(Larsen & Toubro)와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다.

20일 서울 포시즌스호텔에서 개최된 한-인도 방산 포럼에서 양국 방산기업이 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

방위사업청은 이번 MOU 체결로 양국 기업 간 기술이전, 공동 개발, 현지 생산·정비(MRO) 등 실질 협력이 한 단계 더 진전될 것으로 기대하고 있다. 정부는 인도 국방장관 방한과 방산 포럼을 계기로 한-인도 방산협력을 제도·기술·산업 협력까지 아우르는 '패키지 협력'으로 격상시키고, 인도 방산시장 진출 확대를 위한 기반을 계속 다져 나간다는 계획이다.

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