트럼프 "이란, 핵사찰 무기한 수용 합의…거부땐 협상 중단" 경고

이란 "사찰 계획 없다" 입장에 재차 압박

"호르무즈 통해 원유 1900만 배럴 운송"



[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 이란이 앞으로 영원히 최고 수준의 핵 사찰을 수용하기로 전적으로 합의했다고 거듭 주장하며, 이를 받아들이지 않을 경우 추가 협상은 없을 것이라고 경고했다. 이란 측이 핵사찰 재개를 부인하는 듯한 입장을 보이자 트럼프 대통령이 재차 사찰 수용을 압박하고 나섰다는 분석이 나온다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이란은 앞으로 오랫동안(영원히) 최고 수준의 핵 사찰에 완전히 동의했다"며 "이는 핵 문제와 관련해 투명성(Nuclear Honesty)을 보장할 것"이라고 주장했다. 이어 "이이 이에 동의하지 않았다면 추가 협상은 없을 것"이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 또 "이란이 중대한 양보를 하고 있는 점을 고려해 호르무즈 해협을 계속 개방하기로 했다"며 "다만 필요할 경우 해상 봉쇄를 재개할 수 있도록 모든 함정은 그대로 배치돼 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 전날에도 이란이 앞으로 장기간 '핵 투명성(nuclear honesty)'을 보장하기 위해 주요 무기 사찰에 동의할 것이라고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령의 이날 게시글은 이란 측이 핵사찰 수용을 부인한 직후 나온 것으로, 양측 주장이 정면으로 충돌하는 양상을 보이고 있다. 이란 외무부 에스마일 바가에 대변인은 이날 브리핑에서 "국제원자력기구(IAEA) 사찰단에 전쟁으로 훼손된 핵시설 접근을 허용할 계획이 있느냐"는 질문에 "없다(no)"고 답했다. 그는 이어 "핵 문제에 대해 구체적인 논의가 이뤄지지 않았다"고 덧붙였다.

앞서 JD 밴스 미 부통령은 전날 이란이 IAEA 사찰을 허용하는 데 합의했다며 이를 "지속 가능한 평화 합의를 향한 첫 단계"라고 평가했지만, 이란 측은 이를 전면 부인하는 상황이 벌어진 것이다. 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이날 "이란이 '최고 수준의 핵 사찰에 완전히 동의했다'고 주장한 것은 이란 외무부의 부인 발언이 나온 지 불과 몇 시간 만에 나온 것"이라며 양측이 엇갈린 주장을 펴고 있다고 전했다.

앞서 이란은 핵 프로그램이 민간용이라는 입장을 고수해왔으며, 지난해 6월 미국과 이스라엘의 핵시설에 대한 공습 이후에는 대부분의 핵시설에 대한 사찰을 차단해왔다.

트럼프 대통령은 대이란 제재 완화와 관련해서도 동결 해제된 자금이 식량 구매 등에만 사용될 거라고 주장했다. 트럼프 대통령은 "미 재무부가 풀어주는 자금과 제재 완화는 미국이 통제하는 에스크로 계좌로 들어가며, 식량과 의료 물자 구매에만 사용될 것"이라며 "옥수수, 밀, 대두 등 미국 농산물 구매에 쓰일 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "이란은 심각한 인도적 위기에 처해 있으며 지금 도움이 필요하다"고 주장했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 별도의 게시글을 통해서는 "어제 호르무즈 해협을 통해 1900만 배럴의 원유가 수송됐으며, 이는 역대 최고 기록"이라며 "유가는 하락하고 있으며, 세계는 훨씬 더 안전한 곳이 되었다"고 썼다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 6월 22일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌 오피스)에서 양자 컴퓨팅 관련 행정명령 2건에 서명하기 전 취재진에게 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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