오만 외무장관 "이란과 통행료 없는 호르무즈 안전통항 약속 재확인"

AI 핵심 요약beta
- 오만 외무장관이 23일 이란측과 만나 호르무즈 해협 통항 관련 약속을 재확인했다
- 양측은 호르무즈 해협에서 국제법 준수와 통항료 없는 안전한 통항을 약속했다
- 미국·이란 종전 MOU에는 60일간 해협 무통행료·안전 통항 보장이 명시됐다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오만 외무장관이 이란 측과 만나 호르무즈 해협에 관한 국제법 준수와 통항료 없는 안전한 통항에 대한 약속을 재확인했다고 밝혔다.
바드르 빈 하마드 알 부사이디 오만 외무장관은 23일(현지시간) 새벽 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 전날 저녁 무스카트에서 (모하마드 바게르) 갈리바프 이란 의회의장과 아바스 아라그치 이란 외무장관 등을 환영했다고 알리며, "우리는 국제법 준수와 통항료 없는 안전한 통항에 대한 약속을 재확인했다"고 알렸다.
미국과의 종전 협상을 이끄는 갈리바프 의장과 아라그치 외무장관은 스위스에서 미국과 1차 후속 협상을 마친 후 곧장 중재국 오만을 찾았다.
미국과 종전 양해각서(MOU)에는 최종 합의를 위한 논의하는 기간인 60일 동안 호르무즈 해협의 통행료 없는 안전 통항이 명시돼 있다.
wonjc6@newspim.com