트럼프 "이란 약속 불이행시 해야 할 일 할 것"

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미 대통령이 22일 이란이 약속 안 지키면 재공격 가능성을 시사했다
- 트럼프는 협상은 순조롭다면서도 약속 불이행 시 군사조치 등 필요한 대응을 경고했다
- 그는 이란이 미국을 존중하면 문제없다며 호르무즈 해협은 미국이 완전히 통제 중이라 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 이란이 약속을 지키지 않을 경우 다시 공격에 나설 수 있음을 재차 시사했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 이란과의 협상이 순조롭다고 밝히면서도 이란이 약속을 지키지 않을 경우 필요한 조치를 취하겠다고 경고했다.
트럼프 대통령은 "이란이 약속을 지키지 않거나 똑바로 행동하지 않으면 나는 해야 할 일을 할 것"이라고 말했다. 협상 파행이나 결렬 시 군사 조치를 포함한 압박에 나설 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 또 "이란이 우리를 존중하는 한 아무 문제도 없을 것"이라고 했다. 그는 '두려움(fear)'이라는 표현 대신 '존중(respect)'이라는 단어를 쓰고 싶다며, 호르무즈 해협은 완전히 개방돼 있고 미국이 완전히 통제하고 있다고 밝혔다. 협상 대표를 맡은 JD 밴스 부통령에 대해서는 "대단한 일을 했다"고 치켜세웠다.
미국과 이란은 전날인 21일 스위스에서 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 첫 고위급 회담을 갖고 최종 합의 도출을 위한 실무협상을 계속 이어가기로 했다.
wonjc6@newspim.com