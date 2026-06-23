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美 6월 제조업 3년 만에 최고인데…일자리는 '6년 만에 최악'

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  • S&P글로벌이 23일 미국 6월 제조업·서비스 PMI가 동반 상승하며 경기 회복세가 강화됐다고 밝혔다.
  • 중동 전쟁 장기화로 공급망 불안이 커지자 기업들이 원자재와 재고를 선제 확보하며 제조업 활동과 신규 주문이 크게 늘었다.
  • 반면 원자재 가격 상승에 따른 비용 부담으로 제조업 고용지수가 팬데믹 이후 최저로 떨어지는 등 경기 회복과 고용 악화의 불균형이 나타났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공급 부족 우려에 주문 급증…PMI 3년 만에 최고
원자재값 부담에 감원 확대

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 제조업 경기가 6월 들어 예상보다 강한 회복세를 나타냈다. 중동 전쟁 장기화에 따른 공급 차질과 가격 상승을 우려한 기업들이 선제적으로 주문과 재고 확보에 나서면서 제조업 활동이 3년 만에 가장 빠른 속도로 확대됐다.

그러나 원자재 가격 상승과 비용 부담이 커지면서 제조업 고용은 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 제조업 경기 회복과 고용 악화가 동시에 나타나면서 미국 경제의 불균형이 더욱 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다.

S&P글로벌이 23일(현지시간) 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 55.7을 기록했다. 이는 5월의 55.1보다 상승한 것으로 2022년 5월 이후 가장 높은 수준이다. 로이터가 집계한 시장 전망치인 54.8도 웃돌았다.

PMI는 50을 넘으면 경기 확장을 의미한다. 미국 제조업은 전체 경제의 약 9.4%를 차지한다.

[미국 제너럴 일렉트릭 공장에서 일하는 노동자의 모습, 자료=블룸버그] 2023.04.21 koinwon@newspim.com

서비스업도 개선됐다. 서비스업 PMI는 50.7에서 51.3으로 상승했고 제조업과 서비스업을 합친 종합 PMI는 51.5에서 52.2로 올랐다.

S&P글로벌은 미국·캐나다·멕시코가 공동 개최하는 FIFA 월드컵도 서비스업 활동 증가에 일부 영향을 미쳤다고 설명했다.

◆ 전쟁 장기화에 "미리 사두자"

미국 제조업 PMI는 4개월 연속 상승했다.

기업들이 향후 공급 부족과 가격 인상에 대비해 원자재와 재고를 미리 확보하면서 제조업 활동이 확대된 것이다.

현재 4개월째 이어지고 있는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁은 글로벌 공급망을 압박하고 있다. 원유뿐 아니라 알루미늄과 비료 등 주요 원자재 가격도 상승 압력을 받고 있다.

미국과 이란은 지난주 전쟁 종식을 위한 잠정 합의에 서명했다. JD 밴스 부통령은 22일 스위스에서 열린 이란 측과의 협상이 최종 평화협정을 위한 "좋은 토대"를 마련했다고 밝혔다.

다만 호르무즈 해협과 레바논 문제를 둘러싼 긴장이 남아 있어 기업들의 불안은 여전히 해소되지 않은 상태다.

S&P글로벌은 "전쟁에 따른 공급 차질과 가격 인상 가능성에 앞서 기업들이 주문을 서두르면서 수요가 일시적으로 늘어났다"고 설명했다.

실제로 신규 주문 지수는 4년여 만에 최고 수준으로 상승했고 재고 구매 지수도 13개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

공장 일자리는 팬데믹 이후 최악

반면 제조업 고용은 급격히 악화됐다.

제조업 고용지수는 5월 51.6에서 47.0으로 떨어졌다. 이는 코로나19 충격이 한창이던 2020년 5월 이후 가장 낮은 수준이다.

팬데믹 시기를 제외하면 공장 감원 속도는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 이후 가장 빠른 수준이다.

S&P글로벌은 기업들이 경기 전망을 우려하는 동시에 원자재 가격 상승에 따른 비용 부담을 줄이기 위해 인력을 감축하고 있다고 설명했다.

크리스 윌리엄슨 S&P글로벌 수석 이코노미스트는 "최근 수요 회복이 지속될 수 있을지에 대한 우려와 원자재 가격 상승이 동시에 나타나고 있다"며 "기업들이 비용 절감을 위해 고용을 줄이고 있다"고 말했다.

민간부문 전체 고용도 두 달 연속 부진한 모습을 보였다.

다만 이는 최근 미국 노동부의 공식 고용지표와는 차이가 있다. 노동부에 따르면 3~5월 민간 고용은 월평균 16만6000명 증가해 지난해 같은 기간의 6만2000명을 크게 웃돌았다.

 기업 원가 부담 여전

기업들의 비용 부담은 여전히 높은 수준을 유지했다.

공급업체 배송기간은 2022년 8월 이후 가장 길어졌다. 중동 전쟁 이전에는 트럼프 행정부의 관세 정책이 공급망 부담 요인이었지만 최근에는 전쟁 영향이 더 크게 작용하고 있다.

공장 투입 가격 지수는 75.3에서 71.2로 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지했다.

기업들은 원가 상승분을 소비자 가격에 전가하고 있지만 가격 인상 속도는 다소 둔화됐다. 생산물가 지수는 63.1에서 61.0으로 내려왔다.

다만 서비스업 가격 상승이 이어지면서 민간부문 전체 물가 압력은 좀처럼 꺾이지 않고 있다.

 

koinwon@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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