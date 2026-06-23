노태악 "해외 출장 부부 동반... 지금까지 전부 그렇게 해왔다"

AI 핵심 요약beta
- 노태악 전 중앙선관위원장은 23일 국조특위에서 해외출장에 배우자를 동반해왔으며 이의제기가 없었다고 했다
- 노 전 위원장은 지금 관점에서는 국민에게 부적절하게 비춰진 점에 송구하며 부당지급금이 있다면 반환 방안을 강구하겠다고 했다
- 노 전 위원장은 대법관 겸임 비상임 체제는 더 이상 불가능하며 투표용지 부족 사태 등 구조적 문제 해결 위해 개헌도 필요하다고 했다
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"선관위 비상임 체제 한계 지적…개헌 필요성도 언급"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 노태악 전 중앙선거관리위원장이 선관위원장 재직 당시 해외 출장을 배우자와 동행한 데 대해 "지금까지 전부 그렇게 해왔고 아무런 이의제기한 바 없었다"고 밝혔다.
노 전 위원장은 23일 국회에서 열린 '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회(국조특위)' 전체회의에 출석해 이같이 말했다.
노 전 위원장은 재직 당시 호주, 독일, 에스토니아 등 해외 출장에 배우자를 동반한 경위를 묻는 질의에 "큰 의문을 갖지 않았다"며 "지금까지 전부 그렇게 해왔고 아무런 이의제기한 바 없었다"고 답했다.
이어 "지금 관점에서 보면 그렇게 (부적절하게) 국민들에게 비춰지는 점에 대해 대단히 송구스럽다"고 했다.
윤상현 국조특위 위원장이 부당하게 지급된 자금이 있다면 반환할 용의가 있는지 묻자 노 전 위원장은 "가능한 방법을 통해 그런 점이 있었다면 반환할 방안을 강구하겠다"고 밝혔다.
노 전 위원장은 중앙선관위원장 비상임 체제 개편 필요성도 언급했다. 그는 이해식 더불어민주당 의원이 '현재처럼 대법관이 선관위원장을 겸임하는 비상임 체제를 계속 유지하는 것이 맞느냐'고 묻자 "더 이상 불가능할 것으로 본다"고 말했다.
현재 중앙선관위는 위원장을 포함한 선관위원 9명 중 8명이 비상임위원이다.
노 전 위원장은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 구조적 문제가 있다는 취지로 설명하며 "개헌도 필요하다면 해야 한다는 생각"이라고 밝혔다.
yek105@newspim.com