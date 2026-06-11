검경, '투표용지 부족 사태' 중앙선관위 등 7곳 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 검찰·경찰이 11일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 선관위를 압수수색했다
- 서울청 광역범죄수사대 등 100여명과 합동수사본부 검사들이 중앙·서울시·송파구 등 7곳을 동시 수색했다
- 투표용지 부족으로 일부 유권자가 투표를 못하는 사태가 전국 91개 투표소에서 발생해 선관위 간부들이 고발됐다
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태'를 수사 중인 검찰·경찰이 중앙선거관리위원회 등에 대한 강제수사에 나섰다.
서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 11일 오전부터 경기 과천시 중앙선관위를 비롯해 서울시·송파구·서초구·강남구·광진구·동작구 선관위 등 7곳에 대해 공직선거법 위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색 중이라고 밝혔다.
이번 압수수색에는 서울청 광역범죄수사대 소속 경찰관과 경찰청 국가수사본부, 서울청 디지털포렌식 요원 등 100여명이 투입됐다. 검·경 합동수사본부 소속 검사 3명과 수사관 등 10여명도 중앙·서울시·송파구 선관위 등 3곳에 대한 압수수색에 참여하고 있다.
앞서 서민민생대책위원회는 노태악 중앙선거관리위원장, 허철훈 선관위 사무총장, 오민석 서울시선관위원장 등을 직권남용·직무유기·업무상횡령·배임 혐의로 고발했다.
투표용지 부족 사태는 6·3 지방선거 당일 서울 송파구 등 투표소에서 투표용지가 부족해 일부 유권자가 장시간 대기하거나 투표하지 못하면서 불거졌다. 선관위에 따르면 이번 선거에서 이같은 투표용지 부족 사태가 발생한 투표소는 전국 91곳에 이른다.
hong90@newspim.com