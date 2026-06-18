국회 본회의서 '선관위 국정조사 계획서' 승인…8월 1일까지 45일간 조사

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국조특위 위원장에 5선 윤상현 국민의힘 의원

국조특위 첫 회의...국조 계획서 채택으로 활동 돌입

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 국회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 계획서를 승인했다.

국회는 18일 오후 열린 본회의에서 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 및 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 위원 인선과 국정조사 계획서를 재석 251인, 찬성 250인, 반대 1인으로 의결했다.

계획서가 통과됨에 따라 특위는 오는 8월 1일까지 45일간 중앙선거관리위원회, 각급 지역 선관위를 대상으로 국정조사를 시작한다. 추가 조사가 필요하면 활동 기간은 연장될 수 있다.

당초 국민의힘은 청와대를 조사 대상에 포함시켜야 한다고 주장했으나, 여야 협의 끝에 행정안전부 소속 공무원, 투표용지 부족 사태가 발생한 시·군·구 관계 공무원 등으로 범위가 확정됐다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 18일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 제1차 전체회의에서 윤상현 위원장이 발언하고 있다. 2026.06.18 mironj19@newspim.com

특위 위원장은 5선 윤상현 국민의힘 의원이 맡았다. 민주당에서는 윤건영 의원(간사)을 비롯해 이해식·김성회·모경종·임미애·양부남·이상식·이광희·채현일 의원 총 9명이 참여했다.

국민의힘에서는 서범수 의원(간사)과 김은혜·신동욱·박수민·주진우·최보윤 의원 총 7명이, 비교섭단체에서는 정춘생 조국혁신당 의원, 이준석 개혁신당 의원이 합류했다.

국조특위는 이날 오전 개최한 첫 회의에 국조 계획서를 채택하며 본격적인 활동에 착수했다.

seo00@newspim.com