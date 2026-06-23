[베트남 증시] 은행부문 강세에 지수 상승...빈그룹 회장 참여한 LPB가 상승 견인

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VN 지수(호찌민증권거래소) 1,869.04(+11.13, +0.6%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 326.38(+5.32, +1.66%)



[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 23일 베트남 증시는 상승했다. 유동성이 증가한 가운데, 외국인 투자자들이 순매수로 돌아서면서 투자 심리가 더욱 강화됐다.

호찌민 VN지수는 0.6% 상승한 1,869.04포인트, 하노이 HNX지수는 1.66% 오른 326.38포인트로 거래를 마쳤다.

VN지수는 오후 거래 한때 1,885포인트를 돌파했다. 다만 중소형주를 중심으로 차익 실현 매물이 나오면서 상승 폭이 줄어들었다.

유동성이 증가하면서 호찌민 거래소 거래량은 5주 만에 최고치를 기록했다. 투자 심리가 크게 개선되었음을 시사한다고 뱅킹 타임스는 지적했다.

호찌민 거래소 거래액은 30조 9,890억 동(약 1조 8,160억 원)에 달했으며, 이 중 블록딜이 11조 9,370억 동으로 큰 비중을 차지했다.

외국인 투자자들은 3대 거래소 전체에서 1조 4190억 동 이상의 순매수를 기록했다. VIC(Vingroup Joint Stock Company), LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank), BID(Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam), ACB(Asia Commercial Joint Stock Bank), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank) 등 종목에 집중 투자했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스] 베트남 증시 호찌민 VN지수 23일 추이

시장의 관심은 계속해서 은행 부문에 집중됐다. 이날 호찌민 거래소 은행 부문의 거래액은 6조 7,200억 동을 넘어섰는데, 이는 전 거래일 대비 2.3배 증가한 것이자 지난 24거래일 중 최고 수준이다.

특히 LPB가 약 7% 급등하며 상한가를 기록했다. 블록딜을 포함해 총 7조 9,000억 동 규모의 거래가 이루어졌다.

LPB의 강세는 회사가 정관 자본금의 1% 이상을 소유한 주주 명단을 공개한 뒤 나타났다. 베트남 최대 민간 기업인 빈 그룹의 팜 녓 브엉 회장이 약 4.9%의 지분을 취득하며 2대 주주로 올라선 것이 공식 확인되며 매수세가 폭발했다.

반면, NVL(No Va Land Investment Group Corporation), DXG(Dat Xanh Group JSC) 등 부동산 종목과 GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation) 등 석유 및 가스 부문은 매도 압력에 부딪쳤고, VIX(VIX Securities Joint Stock Company), VND(VNDIRECT Securities Corporation), VCI(Vietcap Securities Corporation) 등 투기 세력이 유입됐던 종목들도 강한 차익 실현 압력에 직면했다.

전문가들은 VN지수가 50일 이동평균선을 돌파한 것은 단기 추세에 긍정적인 신호라고 분석한다. 다만, 지수와 시장 전반의 성적이 일치하지 않는다는 점은 현재의 상승세가 여전히 대형주, 특히 은행주와 VIC에 크게 의존하고 있음을 시사한다고 설명했다.

단기적으로 1,870~1,880포인트 구간이 중요한 저항선이 될 것으로 예상된다. 주요 종목에 대한 자금 유입세가 이어지고 이러한 유입세가 다른 업종으로 확산된다면 지수가 추가 상승할 수 있으나, 급등한 종목에서 차익 실현 매물이 나올 것에 주의해야 한다고 전문가들은 지적했다.

hongwoori84@newspim.com