김민석 총리, 유가 폭등설 등 중동 전쟁 가짜뉴스 '신속 조치' 지시

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 중동 전쟁과 관련한 가짜뉴스를 신속 조치하라고 관계기관에 지시했다.
2일 총리실에 따르면 김 총리는 관계기관에 "현재 중동 전쟁에 대해 유가 폭등설 등 근거 없는 유언비어(찌라시)가 유포되고 있는 바, 국민의 불안감을 조성하고 국가 경제의 불필요한 혼란을 야기하는 행태를 엄중히 인식하고 신속하게 조치할 것"을 강조했다.
재정경제부, 외교부, 산업통상부, 보건복지부, 금융위원회 등 관계 부처에는 중동 전쟁에 따른 현재 국내 시장상황과 에너지, 주요 민생물품 등의 수급, 가격 현황을 실시간으로 점검할 것도 당부했다.
김 총리는 이들 생필품 점검 부처에 "셧다운, 대란, 품귀 등 사실과 다르거나 과장된 뉴스에 대해 사실관계를 국민께 신속하고 정확하게 설명할 것"을 요청했다.
김 총리는 방송미디어통신위원회·경찰청·문화체육관광부에도 허위조작정보 유통 방지 및 허위정보 관련 범죄 집중 단속, 가짜뉴스 근절 홍보 강화 등 대응을 강화하라고 했다.
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