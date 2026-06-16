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"지역 균형발전 새 시작점"...구윤철, 해남서 '5극3특' 발굴·지원 첫 행보

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  • 구윤철 부총리는 16일 전남 해남 솔라시도를 방문해 5극3특 첫 현장점검과 간담회를 진행했다
  • 정부는 해남을 재생에너지·AI 데이터센터 거점으로 키우고 규제완화·세제·재정·금융 패키지 지원을 약속했다
  • 한국형 녹색대전환과 차세대 태양광 R&D로 초고효율 텐덤셀 상용화와 지역 녹색산업 육성을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해남 솔라시도서 제3차 기업혁신 지원 민관협의체 개최
국가 AI컴퓨팅센터·RE100 산단 등 미래산업 거점 추진
차세대 태양광·데이터센터 연계…규제·세제·금융 패키지 지원

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 수도권 중심 성장의 한계를 넘기 위한 정부의 5극3특 전략의 첫 현장 행보가 전남 해남 솔라시도에서 시작됐다. 정부는 재생에너지 기반 데이터센터와 차세대 태양광 기술을 해남의 미래 성장동력으로 키우고, 현장에서 발굴한 기업 투자 애로를 규제완화와 세제, 재정·금융 지원으로 연결한다는 방침이다.

16일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 5극3특 성장동력 현장점검 첫 일정으로 전남 해남 솔라시도를 찾았다. 정부는 수도권 중심 성장의 한계를 넘어 지역별 초격차 성장엔진을 발굴하고 규제완화와 세제, 재정·금융 지원을 묶은 패키지 지원으로 기업 투자 여건을 뒷받침한다는 방침이다.

픽앤백은 정부가 5극3특 지역을 직접 찾아 미래 먹거리를 발굴(Pick)하고, 현장에서 나온 기업 애로와 투자 과제를 정책 지원(Back)으로 연결하겠다는 취지다. 정부는 기업·경제단체·전문가 등이 참여하는 '기업혁신 지원 민관협의체'를 통해 현장 건의를 제도 개선과 지원 방안으로 반영할 계획이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 5극 3특 산업현장 점검일환으로 전남 핵심성장 동력인 해남 솔라시도를 방문해 간담회를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.16 jongwon3454@newspim.com

◆ 5극3특 첫 일정 해남서 시작…"수도권 멀수록 더 두텁게 지원"

구 부총리는 이날 첫 일정으로 해남 솔라시도 현장을 방문해 데이터센터 부지와 태양광발전단지 등을 둘러보고 관련 기업 및 전문가들과 간담회를 가졌다. 솔라시도에서는 제3차 기업혁신 지원 민관협의체도 열렸다.

구 부총리는 인사말에서 "해남은 '땅끝'으로 부르지만, 오늘 이곳은 지역 균형발전을 위한 새로운 시작점"이라며 "지방 분권과 균형발전은 대한민국의 재도약을 위한 국가적 생존 전략"이라고 밝혔다.

이어 "수도권 1극체제는 지역소멸과 성장잠재력 저하를 가져오는 한계에 달했다"며 "지방이 중심이 돼 전 국토를 넓고 고르게 활용하는 지방균형 국가를 만들겠다"고 강조했다.

정부는 5극3특을 중심으로 각 권역에 독자적인 초격차 성장엔진을 장착하고, 전 국토를 넓고 고르게 활용하는 '국토공간 대전환'을 추진한다는 구상이다. 각 지역 특색에 맞는 성장엔진을 선정하고 앵커기업 유치와 패키지 지원을 통해 초광역 경제·생활권을 구축하겠다는 목표다.

특히 정부는 '수도권에서 멀수록 더 두텁게, 과감하게 지원한다'는 원칙 아래 규제완화, 세제, 재정·금융 지원을 전폭적으로 제공하겠다는 방침이다.

◆ 솔라시도, 재생에너지·AI 인프라 거점으로...2.4조 데이터센터 추진

해남 솔라시도는 이번 5극3특 현장방문의 첫 사례로 제시됐다. 정부는 솔라시도를 첨단산업과 재생에너지, 관광 등 미래산업과 친환경 성장을 이끌 신성장 거점으로 보고 있다.

현장 보고에서는 솔라시도가 재생에너지 자립도시이자 인공지능(AI) 인프라 거점으로 도약하는 구상이 제시됐다. 솔라시도는 태양을 뜻하는 '솔라(solar)', 바다를 뜻하는 '시(sea)', 도시를 뜻하는 '도'를 합친 이름으로, 지난 2007년 특수목적법인(SPC) 설립 이후 기업도시와 재생에너지 기반 개발이 추진돼 왔다.

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 솔라시도 태양광발전소 전경 2026.06.16 jongwon3454@newspim.com

핵심 사업으로는 국가 AI컴퓨팅센터 구축이 꼽혔다. 현장 설명에 따르면 해당 사업은 총 2조4065억원 규모로, 전력 수요는 40메가와트(MW) 수준이다. 그래픽처리장치(GPU) 약 1만5000장을 도입해 AI 연산 자원으로 활용하는 시설로, 오는 2028년 준공을 목표로 7월 착공을 앞두고 있다.

솔라시도는 재생에너지 기반 데이터센터와 신산업 단지를 결합한 '지산지소'형 생태계 모델도 추진한다. 지역에서 생산한 재생에너지를 지역 산업에 공급해 RE100 수요에 대응하고, 반도체·이차전지·AI 데이터센터 등 첨단산업 유치를 뒷받침한다는 구상이다.

현장 보고에서는 솔라시도 전체 면적이 1022만평, 계획인구가 10만명 규모라고 소개됐다. 구성지구에는 반도체·이차전지·AI 데이터센터 유치가 가능한 산업용지가, 삼포지구와 삼호지구에는 RE100 산업단지와 벤처·스타트업 용지가 조성될 계획이다.

◆ K-GX 전략으로 뒷받침...차세대 태양광·용수·전력망 과제도 점검

구 부총리는 "솔라시도는 첨단산업·재생에너지·관광 등 미래산업과 친환경 성장을 선도할 대한민국의 대표 신성장 거점"이라며 "지역의 재생에너지 인프라 등을 활용해 미래 글로벌 시장을 선도할 차세대 초고효율 태양광 기술 확보와 상용화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

정부는 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략을 통해 지역 녹색산업 육성을 뒷받침할 계획이다. K-GX는 기업에 부담이 아닌 산업경쟁력 강화 기회가 되는 '신성장 동력이 되는 GX', 개인·기업·지역·사회가 함께 참여하는 '모두의 GX', 재정투자와 세제 인센티브, 녹색·전환금융, 규제혁신을 통한 '지속가능한 GX'를 핵심 방향으로 한다.

구 부총리는 "정부는 기업의 탈탄소화 부담은 덜고, 핵심 녹색산업을 육성하기 위한 재정, 세제, 금융 및 제도적 지원을 담은 한국형 녹색대전환 전략을 마련 중"이라고 밝혔다.

차세대 태양광 기술도 주요 지원 대상이다. 정부는 초격차 연구개발(R&D)을 통해 2030년까지 초고효율 35% 텐덤셀 양산을 추진하고, 산·학·연 협력을 통해 페로브스카이트 원천기술 확보와 세계 최초 상용화를 지원할 계획이다.

솔라시도 기업도시 조감도. [사진=해남군] 2025.11.05 ej7648@newspim.com

구체적으로 정부는 오는 2030년까지 437억원을 투입해 단일접합·탠덤·유연·투광형까지 적용 가능한 대면적 고효율·고안정성 페로브스카이트 원천기술 확보와 상용화 제품 생산을 추진한다. 건물일체형 태양광, 수송형, 수상형, 영농형 등 적용 공간을 넓히기 위한 기술 개발도 이어간다.

현장에서는 기업 유치를 위한 전력과 용수 인프라도 강조됐다. 솔라시도 측은 반경 10km 이내 재생에너지 공급 여건과 변전소·송배전망 확충 계획을 설명하고, 하루 100만톤 규모의 공업용수 공급 구상을 통해 반도체 등 첨단산업 수요에 대응할 수 있다고 밝혔다.

또 주민 참여형 태양광 발전 사례도 소개됐다. 해남 구성지구 태양광 발전소에는 인근 주민 123세대가 160억원을 출자해 매월 세대당 수익을 창출하고 있는 것으로 전해졌다. 정부와 지자체는 재생에너지 기반 산업단지와 지역 주민 수익모델을 결합해 지역 수용성을 높이는 방안도 함께 살필 것으로 보인다.

이번 회의에는 두산에너빌리티, SK이노베이션 E&S, 한화솔루션, BS산업, 서남해안기업도시개발, 탑솔라, 다스코, 유일, 한국전력공사, 대한조선, 케이씨 등 기업 관계자와 한전공대, 광주과학기술원(GIST), 전남대, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원 등 대학·연구기관 관계자가 참석했다.

간담회 참석자들은 한국형 녹색대전환 전략이 재생에너지 기반 지역산업 연계를 강화하고 산업경쟁력을 높이는 계기가 되기를 기대한다는 뜻을 밝혔다고 재경부는 전했다.

한편 구 부총리는 이날 해남 솔라시도 방문에 이어 오는 17일 광주 AI 산업융합 집적단지와 경북 구미 LG이노텍 산업현장을 방문해 5극3특 성장동력 픽앤백 일정을 이어갈 예정이다.

jongwon3454@newspim.com

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인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
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김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

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