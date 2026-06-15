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2026.06.15 (월)
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'5극3특' 균형발전 넘어 지역 산업전략으로...투자 '병목 해소' 관건

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 15일 수도권 일극 구조를 바꾸기 위해 5극3특 성장전략 추진 상황을 점검했다.
  • 5극3특은 AI·재생에너지·반도체·바이오·이차전지 등 지역 특화산업을 키워 기업 투자와 일자리로 연결하는 다극 성장전략이다.
  • 성패는 전력망·인허가·인력 등 투자 병목을 얼마나 신속히 해소해 지방 주도 성장과 메가 특구 지원으로 이어가느냐에 달렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대통령 "전 국토 효율적 활용" 비전 제시
구윤철 16~17일 지역 찾아 5극3특 추진 점검
AI·에너지·첨단부품 등 지역 특화산업 주목
전력망·인허가·인력 등 기업 투자 여건이 핵심

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 수도권에 쏠린 성장의 축을 비수도권으로 확장하는 작업이 정부 경제정책의 주요 과제로 떠오르고 있다. 이재명 대통령이 취임 1주년 기념사에서 "전 국토를 가장 효율적으로 활용하는 나라"를 강조한 가운데, 정부의 5극3특 전략은 지역별 산업 기반과 기업 투자 여건을 재설정하는 정책 과제로 주목받고 있기 때문이다.

15일 재정경제부에 따르면 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오는 16일부터 17일까지 전남 해남, 광주, 경북 구미 등 주요 지역 산업 현장을 찾아 5극3특 성장동력 추진 상황을 점검한다. 정부는 현장 방문과 민관협의체를 통해 지역별 산업 기반과 기업 투자 여건을 확인하고 전력망·인허가·인력 등 투자 애로를 정책 과제로 연결한다는 방침이다.

5극3특은 단순한 균형발전 구호가 아니라 지역 산업전략에 가깝다. 인공지능(AI), 재생에너지, 반도체·첨단부품, 바이오, 이차전지 등 미래 성장산업을 권역별 성장거점과 연결하고, 전력망·인허가·인력·재정 지원 등 기업 투자 병목을 풀어 실제 투자와 일자리로 이어지게 하는 것이 핵심이다.

[AI일러스트=오종원 기자] 2026.06.15 jongwon3454@newspim.com

◆ 전 국토 효율 활용...5극3특 전략 부상

5극3특 전략은 수도권 일극 중심의 성장 구조를 다극 체계로 전환하겠다는 지역 성장전략이다. 수도권에 집중된 인구와 산업, 청년 일자리, 기업 투자를 여러 권역별 성장축으로 분산하고, 각 지역이 보유한 산업 기반과 특화 분야를 중심으로 성장동력을 키우겠다는 취지다.

재경부에 따르면 그간 균형발전 정책은 공공기관 이전, 행정 기능 분산, 사회간접자본(SOC) 확충 등에 무게를 둬 왔다. 반면 5극3특은 지역별 산업 경쟁력과 기업 투자 수요를 함께 살피는 접근에 가깝다. 단순히 지역에 예산을 나누는 방식이 아니라, 지역별 산업 기반을 토대로 기업 투자를 끌어낼 수 있는 여건을 마련하는 것이 핵심이다.

정부가 지역별 현장 방문과 민관협의체를 병행하는 것도 이런 맥락으로 풀이된다. 지역별 성장동력을 현장에서 확인하고 지자체와 기업, 전문가 건의를 통해 투자 애로와 제도 개선 과제를 발굴하겠다는 구상이다.

◆ 균형발전 넘어 산업전략으로...AI·에너지·첨단부품 주목

5극3특이 경제정책으로 작동하려면 지역별 특화산업이 실제 투자 프로젝트와 연결돼야 한다. 단순히 권역별 대표 산업을 나열하는 데 그치면 과거 균형발전 정책과 차별화되기 어렵다. 지역 산업 기반, 기업 수요, 인프라 여건을 함께 보고 성장동력을 구체화하는 것이 중요하다.

5극3특 전략은 지역별 산업 기반을 바탕으로 성장동력을 차별화하는 데 초점이 맞춰져 있다. 에너지와 AI, 반도체·첨단부품, 바이오, 디스플레이, 이차전지, 로봇, 우주산업 등 지역별로 강점을 가진 산업을 육성해 수도권 일극 중심의 성장 구조를 다극 체계로 바꾸겠다는 구상이다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

재생에너지 기반이 있는 지역은 AI 데이터센터와 전력 인프라를 결합한 산업거점으로, AI 실증 인프라를 갖춘 지역은 미래차·헬스케어·제조업 고도화 거점으로 발전할 수 있다. 기존 제조업 기반이 강한 지역은 반도체·첨단부품·로봇 등 고부가가치 산업으로 전환하는 방식도 가능하다.

바이오와 의료기기, 디스플레이, 이차전지, 우주항공 등도 지역별 성장동력으로 거론된다. 관건은 각 지역이 보유한 산업 기반과 기업 투자 수요를 얼마나 정교하게 연결하느냐다. 같은 첨단산업이라도 지역별 인력, 전력망, 부지, 연구개발 인프라, 협력기업 생태계에 따라 성과가 달라질 수 있기 때문이다.

◆ 전력망·인허가·인력 확보가 관건...투자 병목 풀어야

관건은 지역별 특화산업 선정이 구호에 그치지 않고 기업이 체감할 수 있는 투자 여건 개선으로 이어질 수 있느냐다. 첨단산업은 대규모 전력과 용수, 데이터 인프라, 우수 인력, 빠른 인허가 절차가 뒷받침돼야 한다. 지역에 산업단지와 부지가 있더라도 전력망 접속, 인력 확보, 규제 해소가 늦어지면 기업 투자는 지연될 수밖에 없다.

김대연 재정경제부 지역경제정책과장은 "이번 정부는 '지방 주도 성장'이라는 표현을 쓸 정도로 지방 발전에 크게 관심을 두고 있다"며 "과거와 달리 초광역 단위로 하나의 생활권을 만들고, 이를 기반으로 성장 거점을 키우겠다는 점이 기존의 균형발전 정책과 5극3특 정책의 차이"라고 말했다.

그는 "현재는 수도권 일극 체제인데, 이를 5극 체제로 전환하겠다는 개념"이라며 "지역의 산업 기반과 인프라, 지방정부 수요, 산업정책과의 연계성, 미래성 등을 종합적으로 고려해 성장엔진을 선정하는 방향"이라고 설명했다.

이어 "지역 특성에 맞는 성장엔진을 살리고 앵커기업을 유치해 광역 단위 성장거점을 만들겠다는 취지"라며 "성장엔진을 선정하고, 메가 특구를 통해 규제 완화와 세제·예산 지원 등을 연계하는 방식"이라고 밝혔다.

현장 건의 반영 방식에 대해서는 "현장에서 필요한 지원 과제를 발굴해 열매를 맺을 때까지 지원한다는 취지"라며 "건의사항을 받아 예산에 반영하거나 제도 개선으로 연결하는 방식이 될 것"이라고 말했다.

결국 5극3특의 성패는 지역별 성장동력을 얼마나 구체적인 투자와 일자리로 연결하느냐에 달려 있다. 정부가 현장에서 확인한 기업 애로를 제도 개선과 예산 지원으로 얼마나 빠르게 이어갈지가 향후 정책 효과를 가를 전망이다.

jongwon3454@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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