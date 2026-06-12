구윤철 "청년고용 최우선 순위"…5월 취업자 감소에 고용대책 전면에

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비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 개최

민생물가·고용안정 관련 안건 매주 논의

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 "청년 고용 상황 개선에 정책의 최우선 순위를 두겠다"고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고, 모두발언을 통해 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제장관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.12 gdlee@newspim.com

중동전쟁 장기화로 물가와 공급망 부담, 환율·금융시장 변동성이 이어지는 가운데 5월 취업자 수가 감소세로 돌아선 것으로 확인됐다. 특히 청년 고용 둔화 움직임도 뚜렷해지고 있다.

전날 공개된 5월 취업자 수는 전년 동월 대비 4만명 감소했다. 취업자 수 증가 폭은 올해 1월 10만8000명, 2월 23만4000명, 3월 20만6000명, 4월 7만4000명으로 줄어든 뒤 5월에는 감소로 전환됐다. 2월 이후 고용 증가세가 둔화되면서 고용 여건의 불확실성이 커지는 모습이다.

이와 관련해 구 부총리는 "지난 4월 발표한 청년뉴딜 추진방안의 핵심 과제들을 속도감 있게 집행하고 추가 보완 과제도 적극적으로 발굴하겠다"고 밝혔다.

이어 "관계부처 간 협업을 통해 계층별·업종별 세부 고용동향을 면밀히 분석해 신속한 조치가 필요한 사항은 즉시 개선할 것"이라고 덧붙였다.

제조업은 산업부와 중기부, 건설업은 국토부, 전문과학 분야는 과기정통부, 교육 분야는 교육부, 보건복지 분야는 복지부 등이 맡아 계층별·업종별 세부 고용동향을 분석하는 방식이다.

고용 관련 중장기 제도개선 과제도 시행하기로 했다. 구 부총리는 "고용 인센티브를 높일 수 있는 방안을 마련할 것"이라고 말했다.

한편 정부는 앞으로 경제관계장관회의에서 민생물가와 고용안정 관련 안건을 매주 논의하기로 했다. 고유가·고환율 대응을 통한 물가 안정과 중소기업 부담 완화도 병행한다. 중동전쟁 장기화가 물가와 기업비용, 고용시장으로 번질 가능성에 대비하겠다는 취지다.

구조혁신과 초혁신경제 프로젝트 추진 방침도 함께 밝혔다. 구 부총리는 "제2, 제3의 반도체 등 미래 성장동력을 발굴할 것"이라고 말했다.

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