취업자 감소세에 정부 대응 총력...청년뉴딜·고용유지 지원 속도

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5월 취업자 17개월 만에 감소 전환

청년뉴딜 핵심과제 신속 집행 주문

고용유지지원금·산업전환 대책 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 5월 취업자 수 감소 전환에 대응해 청년고용 대책과 산업현장 고용안정 조치에 박차를 가한다. 중동전쟁 장기화와 원자재 가격 상승, 수급 애로가 고용시장 불확실성으로 이어지고 있다는 판단에서다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 정부서울청사에서 고용관계장관 간담회를 주재하며 5월 고용동향 등 최근 고용상황을 점검했다. 이날 간담회에는 노동부, 산업부, 교육부, 복지부, 중기부, 기획예산처, 국가데이터처 등이 참석했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 고용관계장관간담회를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.11 jongwon3454@newspim.com

구 부총리는 중동전쟁 파급효과에도 정부가 석유최고가격제 등 정책적 노력을 통해 물가상승률을 0.6%포인트(p) 낮추는 등 안정적 관리에 주력해 왔다고 평가했다.

다만 중동전쟁이 장기화되고 원자재 가격 상승과 수급 애로가 이어지면서 고용 여건의 불확실성이 확대되고 있다고 진단했다. 5월 취업자 수는 전년 동월 대비 4만명 감소하며 17개월 만에 감소 전환했다. 앞선 4월에는 취업자가 7만4000명 증가한 바 있다.

구 부총리는 청년층의 어려움이 가중되고 제조업과 건설업, 농어업 등 업종별 부진이 심화되고 있다며 각 부처가 경계심을 갖고 총력 대응할 것을 당부했다.

정부는 우선 청년고용 활성화와 역량 강화에 속도를 내기로 했다. 구 부총리는 지난 4월29일 발표한 '청년뉴딜 추진방안'의 핵심 과제를 빠르게 집행하고 추가 보완 과제도 적극 발굴하라고 주문했다.

청년뉴딜 핵심 과제는 K-뉴딜 아카데미, 청년도약 부트캠프, 한국형 디지털 훈련(KDT) 사업 등을 중심으로 추진된다. 정부는 하반기 중 에이전틱 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야 청년 전문인력 교육도 1000명 이상을 대상으로 추진할 계획이다.

구 부총리는 "청년뉴딜 사업뿐만 아니라 구조개혁을 포함한 모든 경제 정책을 수립·집행하는 과정에서 청년의 목소리와 눈높이에 맞춰 추진하겠다"고 강조했다.

산업현장의 고용불안 확산을 막기 위한 조치도 병행한다. 정부는 중동전쟁 장기화에 따른 기업 경영난이 고용불안으로 이어지지 않도록 고용유지지원금 개편 등 고용안정 조치를 차질 없이 시행한다는 방침이다.

정부는 지난 5월 고용유지지원금 신청요건을 완화했다. 또 '버팀이음 프로젝트'를 통해 피해 우려 업종이 밀집한 지역을 대상으로 고용안정 조치를 시행하고 있다. 버팀이음 프로젝트는 지역이 상황에 맞는 일자리 사업을 개발하면 노동부가 예산을 지원하는 사업이다.

정부는 앞으로도 지역·업종별 현장 동향을 밀착 점검하고, 필요할 경우 고용위기지역과 특별고용지원업종 지정을 통해 고용위기 극복을 지원할 계획이다. 일자리 창출 기업에 대한 재정 인센티브를 강화하는 '기업지원-일자리 연계형 재정 지원방안'도 추진한다.

산업전환에 따른 고용 충격에도 대응한다. 정부는 인공지능 전환(AX)과 녹색 전환(GX) 등 산업전환이 본격화되는 상황에서 신산업 인력수요 변화에 대응하고 직무전환이 필요한 노동자를 지원하기 위한 '산업전환 고용안정 기본계획'을 조속히 마련한다는 방침이다.

jongwon3454@newspim.com