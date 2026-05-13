농촌도 'RE100' 시대…송미령 "태양광 수익, 농촌 기본소득 재원 역할"

AI 핵심 요약beta
- 송미령 농식품부 장관이 13일 춘천 솔바우마을을 방문했다.
- 마을 발전소와 가공시설을 둘러보고 주민 의견을 청취했다.
- 태양광으로 전력 자립 96% 달성하며 수익을 지역에 환원한다.
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농촌 전력 96% 자급…연 1억원 수익↑
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농업·농촌 에너지 대전환 전략 마련에 속도를 내는 가운데, 송미령 농식품부 장관이 주민 참여형 태양광 발전으로 에너지 자립을 실현한 강원 춘천 'RE100 에너지 자립마을'을 찾았다.
송미령 장관은 13일 강원도 춘천시 사북면 송암리 솔바우마을을 방문해 마을 발전소와 친환경 완전미 가공시설 등을 둘러보고 주민 의견을 청취했다.
이번 방문은 농지 이용과 태양광 발전을 병행할 수 있는 '영농형태양광법'이 지난 7일 국회를 통과한 이후 현장 성공 사례를 점검하기 위해 마련됐다.
솔바우마을은 농촌 주택과 농업 생산에 필요한 전력 706메가와트시(MWh) 가운데 686MWh를 자체 생산해 전력 자립률 96%를 달성한 대표 사례다.
특히 마을협동조합이 운영하는 태양광 발전소는 연간 657MWh 규모 전력을 생산하며, 연 1억200만원의 발전 수익을 창출하고 있다. 수익금은 취약계층 지원과 노인복지재단 기부, 노인 동행택시 운영, 우유 배달 사업 등에 활용된다.
송 장관은 현장에서 "주민 주도의 태양광 발전 사업으로 수익을 지역사회와 공유하는 햇빛소득마을 성공 사례를 보게 돼 뜻깊다"며 "이 같은 모델이 전국으로 확산하면 지역 균형발전과 농촌 기본소득 재원 역할도 가능할 것"이라고 말했다.
에너지 비용 부담을 줄이기 위한 농촌 현장의 요구도 이어졌다. 솔바우영농조합법인 홍성수 대표는 "전기 사용량이 많은 대규모 도정기계를 상시 운용하다보니 경영 부담이 적지 않다"며 "최근 중동전쟁을 겪으며 에너지 자립에 대한 생각이 확고해졌다"고 전했다.
그러면서 "현재 연간 전기 사용량의 55%를 자급하고 있지만, 이를 100%까지 끌어올릴 수 있는 방안을 검토중이다"라고 말했다.
주민 간담회에서는 에너지 자립마을 조성 과정에서의 어려움과 함께 농촌 기본소득 확대 필요성 등에 대한 건의도 나왔다.
송 장관은 "농업·농촌은 농지와 저수지 등 에너지 전환에 활용할 수 있는 자원이 풍부하다"며 "영농형 태양광 확산과 에너지 고효율화 전략을 통해 지속가능한 농촌 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com