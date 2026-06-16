미래에셋, 'TIGER 배당커버드콜액티브' 하반기에도 특별배당 이어간다

인컴 투자 수요 증가 속 상반기 매월 2% 수준 특별배당금 지급

연초 이후 수익률 118.3%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 16일 자사 'TIGER 배당커버드콜액티브' 상장지수펀드(ETF)가 올 하반기에도 특별배당을 지속할 예정이라고 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 해당 ETF는 국내 주식에 투자하는 액티브 커버드콜 상품이다. 배당성장 주식 포트폴리오와 커버드콜 전략을 결합해 안정적인 현금흐름을 추구하며, 시장 상황에 따라 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절하는 액티브 운용을 구사한다.

[사진=미래에셋자산운용]

TIGER 배당커버드콜액티브는 기존 분기 말 분배 정책을 확대해 지난해 7월부터 매월 최대 2% 수준의 특별분배금을 지급해 왔다. 전날 기준 연초 이후 118.3%의 수익률을 기록하며 하반기 특별분배 재원을 확보했으며, 운용 성과에 기반한 적정 수준의 분배를 통해 지속 가능한 분배 정책을 이어가고 있다고 회사 측은 전했다.

또한 한국거래소에 따르면 해당 상품의 연초 이후 개인 누적 순매수 규모는 9516억원을 기록했다. 미래에셋자산운용은 "최근 변동성이 확대된 시장 환경 속에서도 정기적인 현금흐름을 제공하는 인컴 투자 수요가 증가하면서 개인 투자자들의 자금이 유입되고 있는 것으로 분석된다"고 설명했다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 변동성이 높은 시장 환경에서도 액티브 운용을 통해 안정적인 현금흐름과 수익성을 동시에 추구하는 상품"이라며 "상반기 우수한 운용 성과를 바탕으로 하반기에도 특별분배를 지속하며 투자자들에게 차별화된 인컴 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com